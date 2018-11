Cercetătorii îi cer ministrului Nicolae Hurduc să revină asupra afirmațiilor despre teoria evoluționistă

Secțiune susținută de MedLife

"Cu toate că libertatea de expresie permite oricui, legal vorbind, să emită aproape orice, poziţia de demnitar ar trebui sa presupună o anumită responsabilitate. Propagând asemenea aberaţii, folosindu-se de înalta poziţie administrativă în care a fost numit pentru a se erija într-un soi de autoritate ştiinţifică universală, dl Nicolae Hurduc agravează starea de confuzie indusă românilor de unele deficienţe sistematice ale manualelor şi programei din învăţământul preuniversitar", se arată în poziţia publică a Asociaţiei Ad-Astra.Oamenii de ştiinţă îi atrag atenţia lui Nicolae Hurduc că există două probleme legate de opiniile exprimate. "Afirmaţiile domnului ministru, dacă nu fac parte dintr-o campanie intenționată de propagandă anti-ştiinţifică a partidului său, demonstrează două lacune grave, una epistemologică şi una deontologică. Prima problemă este nestăpânirea noţiunii de teorie ştiinţifică sau incapacitatea de a aplica această noţiune la cazul în speţă, adică de a face distincţia între o teorie ştiinţifică şi simple fantezii beletristice. A doua problemă este arogarea autorităţii ştiinţifice în cu totul alte domenii decât cele în care a publicat rezultate originale: domnul Hurduc pretinde implicit că ar fi o autoritate în specialităţi înguste ale biologiei şi fizicii, domenii foarte diferite de cel al polimerilor", mai arată cercetătorii.În final, aceştia îi cer ministrului să iasă public şi să retracteze "Îi solicităm domnului ministru să retracteze afirmaţiile false şi înşelătoare privind evoluţia speciilor şi călătoria în timp şi să se concentreze în schimb pe problemele acute şi deosebit de grave ale politicilor cercetării şi inovării din România", potrivit scrisorii cercetătorilor.Reamintim că, săptămâna trecută, Nicolae Hurduc a declarat că teoria lui Darwin are nişte probleme. De asemenea, ministrul a mai spus că teoria universurilor paralele este o teorie care are baze ştiinţifice: "În ce priveşte teoria universurilor paralele, e o teorie cu modele matematice care are în spate fizicieni de marcă precum Stephen Hawking. Sunt nişte teorii mai noi, pe care lumea nu le ştie şi atunci le interpretează în funcţie de nivelul de înţelegere al fiecăruia. Dar vreau să spun că ceea ce am afirmat are baze ştiinţifice".