Galați: Mii de elevi din 13 școli tremură de frig pentru că centralele termice nu sunt cuplate la gaz

Mii de elevi și profesori din Galați tremură de frig deoarece centralele termice cu care sunt dotate școlile și internatele școlare nu pot fi folosite, unitățile de învățământ așteaptând autorizațiile pentru racordarea la rețeaua de gaze, transmite Mediafax.





Cele mai mari probleme sunt în cazul elevilor din ciclul primar care învață la școlile din Galați, deoarece copiii răcesc rapid, iar părinții sunt nemulțumiți. „A durat montajul, centrala este montată în exterior, am luat toate măsurile ca să nu punem în pericol siguranţa elevului. Chiar nu am solicitat această centrală, noi am fost mulţumiţi cu sistemul centralizat”, a declarat directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale nr. 25, Elena Năstase.





Copiii care au cursuri dimineața sunt îmbrăcați de părinți cu multe haine, aproape ca iarna. „E îmbracată bine. Are haine multe pe ea... de asta o îmbrăcăm, să nu răcească”, a spus bunica unei eleve de la aceeași școală.





Probleme au și elevii de liceu. La Colegiul Național Costache Negri din Galați peste 1.100 de elevi stau în frig, pentru că centrala termică nu are branșament la țeava de gaze.





„Licitaţia pentru instalarea centralei a fost desfăşurată de către Primăria Galaţi, în iulie 2017. De atunci s-a încercat să se obțină toate avizele necesare pentru realizarea branşamentelor. În momentul acesta centrala este pe poziţie, construcţia există şi aşteptăm să se facă branşamentul la gaz. Branşamentul ni s-a spus că se va face în noiembrie, probabil spre sfârsitul lui noiembrie, având în vedere că toate actele durează foarte mult. Nu ştiu de ce, probabil că aceasta este legislaţia. Aşa cum vedeţi, vremea de afară nu mai ţine cu noi, sperăm să se rezolve. În momentul când temperaturile vor scădea cu câteva grade, cu siguranţă va fi greu de suportat pentru că este şi clădirea de aşa natură, spaţiile sunt foarte mari, tavanele la înălţime mare şi atunci sunt greu de încălzit”, a declarat directorul colegiului gălățean, Andra Ionescu.





Colegiul Național Costache Negri are și un internat care ar trebui să fie încălzit cu centrala termică a școlii. Cum noaptea este frig, elevii cazați în cămin au solicitat administrației pături și radiatoare.





„Copiii se descurcă, vă daţi seama au hălăţelele de baie, le e frig. Au cerut pături suplimentare. La momentul acesta nu e de speriat. S-au montat radiatoare în camerele de pe colţul clădirii unde este mai frig, în cele din mijloc e mai ok. Asta este situaţia nu avem ce face. Sperăm că va fi bine. Anul trecut cred că la 15 octombrie aveam deja căldură”, a explicat pedagogul Angela Filimon.





Unitățile școlare aflate în această situație au fost debranșate de la rețeaua urbană de termoficare după ce Primăria a anunțat închiderea sistemului centralizat din cauza pierderilor și a cheltuielilor de întreținere uriașe.





Deoarece municipalitatea a alocat cu întârziere fonduri pentru achiziționarea și montarea de centrale termice, 13 școli din Galați nu au obținut încă avizele pentru conectarea la rețeaua de gaze, procedurile fiind îngreunate de faptul că de această activitate nu se ocupă decât o singură firmă.





Reprezentanții Primăriei Galați spun că problema conectării la rețeaua de gaze a școlilor gălățene va fi rezolvată în următoarele săptămâni.





„Se mai lucrează pentru branşamentele la reţeaua de gaze la 13 unităţi de învăţământ şi se preconizează că aceste lucrări se vor termina în luna noiembrie”, a anunțat Biroul de Presă al Primăriei Galați.





Primăria Galați a decis să închidă sistemul centralizat de termoficare iar clienții rețelei urbane au primit ajutoare de la bugetul local în valoare de 3.000 de lei pentru achiziționarea de centrale termice, electrice, panouri radiante, calorifere ori boilere sau orice sistem alternativ de încălzire a locuinței și de producere a apei calde. În paralel, Primăria a demarat un proiect privind transformarea punctelor termice din Galați în 24 de microcentrale de cartier alimentate cu gaz care vor produce agent termic pentru aproximativ 7.000 de apartamente și instituții.

