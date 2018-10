Educația în Estonia. De la o țară ex-sovietică săracă la cele mai bune rezultate din Europa la testele PISA, deși salariile profesorilor sunt mici

Toți elevii au acces egal la educație, iar școlile trebuie să ofere cel mai bun mediu de învățare pentru toată lumea, indiferent de contextul socio-economic al elevilor.

Toți copiii primesc un prânz gratuit la școală, manuale gratuite, transport școlar gratuit și multe activități extrașcolare. Sistemul trebuie să aibă grijă de copiii care au nevoie de sprijin suplimentar. De exemplu, multe școli oferă și micul dejun pentru elevii care vin înfometați la școală.

Multe școli au centre de sprijin pentru a ajuta elevii care au dificultăți de invățare sau problemele disciplinare. În cazul în care școala este prea mică pentru a angaja un psiholog cu normă întreagă sau un terapeut, școala oferă serviciul prin intermediul centrelor de sprijin finanțate de stat.

Elevii care au dificultăți în a urma curriculumul obișnuit au un program individual de studiu. Repetarea anului școlar nu se practică. Școlile nu primesc fonduri suplimentare doar pentru că au mai mulți elevi din medii socio-economice sărace. De fapt, aceasta nu este o problemă la școli - școlile acordă atenție rezultatelor elevilor și nu mediului din care provin.

În mod impresionant, Estonia are cel mai mic procent de persoane cu nivel scăzut de performanță dintre țările participante la PISA.În plus, contextul socio-economic are o influență limitată asupra rezultatelor învățării în Estonia, față de celelalte națiuni care participă la PISA.Un aspect notabil este nivelul de tehnologie folosit de elevii estonieni. Estonia este lider în ceea ce privește utilizarea platformelor web și e-școlare; mai puțin de două procente dintre studenții estonieni au o zi de școală obișnuită fără a utiliza Internetul.Tehnologia a pătruns în societatea estonă cu e-alegeri, e-taxe, e-poliție, e-sănătate, e-banking atât de mult încât țara a câștigat porecla "E-stonia". Puterea tehnologică avansată a țării este impresionantă, având în vedere populația de 1,3 milioane de locuitori.Rezultatele PISA arată că sărăcia nu îți stabilește destinul. Dacă un copil se naște într-o familie săracă, dar există un sistem școlar de sprijin, acesta poate obține rezultate bune. Cazul estonian arată că elevii care provin din familii cu statut socio-economic scăzut ating 504 de puncte în domeniul științei, punctaj care depășește media OCDE (493 de puncte).Deși multe țări oferă un sprijin pentru educația timpurie a copiilor, Estonia garantează dreptul la o educație preșcolară finanțată din fonduri comunitare pentru fiecare copil începând cu vârsta de un an și jumătate. În consecință, aproape 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani (când copiii încep clasa I) sunt înscriși. După cum a comentat un membru al ministerului, aceasta nu inseamna "babysitting", aceste centre de educație timpurie au un curriculum național care pune accentul pe șapte aspecte ale dezvoltării, inclusiv arte, muzica, mișcare, limba și matematica.Sprijinul statului și al comunității locale pentru educație se extinde și după școală. Estonia are un întreg sistem de școli de hobby și activități de tineret (o moștenire a sistemului sovietic) la care copiii pot participa. De fapt, elevii primesc finanțare din partea municipalității pentru a participa la cel puțin o activitate afterschool pe săptămână.Școlile respectă cadrul curriculumului național care pune accentul pe limbă, matematică și știință, dar sprijină și alte aspecte ale dezvoltării. S-a convenit asupra rezultatelor de bază pe care trebuie să le aibă un elev, dar fiecare școală și profesor pot decide cu privire la modul în care ating obiectivele.Școlile trebuie să furnizeze un număr minim de ore de curs pe subiectele stabilite, dar au și o anumită libertate de alegere, se pot axa pe arte, tehnologie sau științe naturale. Ca rezultat, unii studenți ar putea ajunge să aibă mai multe ore de matematică și știință, altii mai multe ore de artă și limbă. Cu toate acestea, în medie, elevii estonieni prezintă în continuare performanțe înalte.Elevii estonieni au o performanță constantă, în ciuda îmbătrânirii populației care predă în învățământ și a dificultăților de a atrage noi cadre didactice. De fapt, aproape jumătate dintre profesorii estonieni au peste 50 de ani, iar profesorii estonieni au unele dintre cele mai scăzute salarii din țările OCDE.In acelasi timp, cadrele didactice estoniene raportează mai puțin timp petrecut pentru sarcinile administrative și pentru "păstrarea ordinii" și mai mult timp pentru predare și învățare decât multe alte țări. Toate acestea au loc într-o țară mică, unde toată lumea pare să cunoască pe toată lumea. Este, de asemenea, o țară cu o populație cunoscută pentru munca grea și o abordare metodică pe care unii oameni o descriu ca o formă de "exactitate germană".Chiar și sistemul estonian de inspecție al școlilor este mai puțin invaziv decât cel din multe alte țări. În Estonia nu există inspectorat și nu se efectuează o inspecție complexă. În schimb, Ministerul Educației și Cercetării efectuează inspecții școlare individuale în principal pentru cererile de licențiere sau în cazul plângerilor.Desigur, fiecare sistem educațional are probleme. În Estonia, pe lângă preocupările legate de meseria de profesor, există ingrijorări serioase cu privire la faptul că educația rămâne prea tradițională și că unii elevi sunt depășiți sau prea stresați. Cu toate acestea, având în vedere succesul educațional al Estoniei, este de remarcat și faptul că numărul noilor inițiative în curs de desfășurare menit să continue să dezvolte sistemul este foarte mare. Acestea includ eforturile continue de atragere a profesorilor noi, printre care o creștere a salariilor profesorilor cu peste 40% în ultimii 5 ani. Ministerul are inițiative de a îndrepta atenția asupra predării și învățării la toate nivelurile de educație pentru a sprijini dezvoltarea a opt competențe care cuprind abilitățile cognitive și sociale, creativitatea și spiritul antreprenorial si utilizarea și mai eficienta a tehnologiile digitale în procesul educational.Surse: http://ncee.org