FSLI: „Educaţia nu doar că nu mai reprezintă o prioritate naţională, ci este “atacată” prin seria măsurilor distructive”

„Educaţia nu doar că nu mai reprezintă o prioritate naţională, ci este “atacată” prin seria măsurilor distructive. O simplă radiografie a sistemului de învăţământ ne arată că “şcoala românească” a rămas doar un simbol. Investiţii scăzute, salarii complet nemotivante pentru cadrele didactice, ceea ce face ca România să fie singura țară din Uniunea Europeană unde există cadre didactice fără studii de specialitate, unităţi de învăţământ din care lipsesc internetul, calculatoarele, (...) clase suprapopulate în care accentul este pus pe cantitatea şi nu pe calitatea actului educaţional, o subfinanţare cronică menţinută an de an”, precizează Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Educației și citat de Mediafax.Acesta mai dă exemplul celei mai recente măsuri a ministrului Educației, prin care au fost redise peste 4.600 de posturi din unitățile de învățământ, subliniind că sistemul are un deficit mare de personal didactic. „Nu putem spune decât că, în anul Centenarului, am rămas cu restanţe în faţa Educaţiei. Avem atât de multe de recuperat, încât prin lipsa implicării sau prin aplicarea unor politici greşite, ne vom confrunta, în curând cu un sistem bolnav, care nu mai poate fi ajutat. Cei care au de pierdut nu sunt doar colegii noştri, ci mai ales elevii”, mai spune sursa citată.Reprezentantul FSLI mai spune că în 2018 trebuie reamintit faptul că educația presupune şansa unei societăţi de a evolua, calea către prosperitate şi dezvoltare economică, ieşirea din sărăcie, accesul la un nivel crescut de informaţii şi, mai presus de orice, construirea unui mecanism prin care nu mai poţi fi devalorizat.