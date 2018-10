La Galați, anul universitar nu a început doar pentru tinerii studenți, ci și pentru pensionari: 200 de seniori au început cursurile Universității Vârstei a Treia

Proiectul Universitatea Vârstei a Treia a debutat la Galați în urmă cu trei ani. Cursurile țin un an, perioadă în care studenții seniori trec prin mai multe module. Deoarece nu pot parcurge toate materiile în două semestre, cei interesați se pot și înscrie și anul următor la cursuri, optând pentru alte module. Anul acesta, de exemplu, din totalul de 195 de studenți înscriși, doar jumătate reprezintă boboci. Aceștia au avut mari emoții în timpul ceremoniei de deschidere a anului universitar.Constanţa Apostol, fostul asistent şef de la Maternitatea Galați, s-a înscris la cursurile Universității Vârstei a Treia și spune că emoțiile sunt mai mari decât în tinerețe. În următoarele două semestre, ea va participa la cursurile de medicină, nutriţie şi kinetoterapie din cadrul Universității Vârstei a Treia.„Ca orice boboc am emoţii. Creierul trebuie menţinut într-o permanentă stare de activitate şi atunci când timpul îţi permite, şi nouă seniorilor ne permite timpul, el trebuie canalizat spre lucruri utile. Sănătatea este cea mai importantă, de la o anumită vârstă trebuie să avem ceva mai multă grijă de noi şi cum creierul comandă tot, atunci noi trebuie să-l menţinem în activitate”, a explicat Constanța Apostol.Alți studenți în etate au ales cursurile de istorie și artă, fiind inspirați de personaje celebre.„Sunt boboacă, am emoţii, dar este plăcut. M-am înscris la cursurile de artă, istorie, drept, turism. Seneca înainte de a muri învăța să cânte la liră şi avea 80 şi de ani. La orice vârstă este bine să fii cu mintea întreagă, să fii prezent şi să nu dormi în fotoliu”, a spus Violeta Ionescu, fost ziarist.Despre emoții și despre necesitatea ocupării timpului liber a vorbit și un fost profesor de biologie, ajuns la vârsta de 69 de ani.„Am început să simt lipsa ocupării timpului util. Şi m-am înscris la Universitatea Vârstei a Treia. Sinceră să fiu când am plecat de acasă, am avut emoţii, dar acum este foarte plăcut”, a spus Maria Drăgnescu.Reprezentanții Universității Dunărea de Jos se mândresc cu studenții seniori și cu un proiect unic în țară.„Un nou an universitar pentru Universitatea Vârstei a Treia care rămâne sigurul proiect de acest gen din ţară. Ne mândrim cu iniţiativa noastră. Seniorii sunt foarte curioşi la cursuri, sunt atenţi, sunt extrem de respectuoşi, au acea eleganță, decenţă faţă de cadrul didactic, chiar dacă unii dintre ei mi-ar putea fi mie părinți. Sunt deosebit de interesați de cursuri şi de tot ceea ce este nou”, a declarat profesorul coordonator al Universității Vârstei a Treia, Violeta Pușcașu.Proiectul Universitatea Vârstei a Treia se adresează persoanelor care au cel puțin 55 de ani și doresc să se reîntoarcă pe băncile școlii. Modulele au fost organizate în funcție de cereri, pe specializările Drept, Medicină, Artă, Cultură şi Civilizație, Istorie, Filosofie, Teologie, Kinetoterapie, Turism, Economie, Geopolitică și Relații Internaționale, Psihologie și Pedagogie, Nutriție și Știința Alimentației, Ştiinţă și Inginerie. Activitățile se vor desfășura sub formă de prelegeri și conferințe, ateliere de dezbatere și seminarii, grupuri de lectură, vizite și tururi ghidate. Organizatorii anunță că o grupă va avea în jur de 25 de persoane, iar un modul va dura circa o lună. La final, cursanții vor primi un certificat de absolvire iar pentru participare se plătește o taxă anuală de 100 de lei.