Băiețelul de 9 ani care și-a ucis bunica în luna mai nu este școlarizat / Inspectorat: Școlile nu l-au primit pentru că au prea mulți elevi

Băiatul care şi-a ucis bunica într-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei în primăvara acestui an nu este şcolarizat şi nu participă la cursurile de învăţământ în nicio şcoală, susţin reprezentanţii ISMB, precizând că motivul ar fi clasele aglomerate şi lipsa locurilor, potrivit Mediafax.





“Acum copilul nu este şcolarizat nicăieri. Nu participă la cursuri în învăţământul de masă în nicio unitate de învăţământ. Asta nu înseamnă că nu este înscris la nicio unitate, înseamnă că nu este şcolarizat. Decizia şcolarizării copilului, printr-o formă de şcolarizare care poate fi învăţământ la domiciliu sau de masă, aparţine tutorelui legal al copilului. Urmează ca decizia să fie anunţată de părinţi în cursul săptămânii viitoare”, a declarat Mariana Manea, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).





De asemenea, Manea a mai precizat că motivul pentru care nu frecventează nicio şcoală este numărul mare de elevi în clase şi lipsa locurilor în şcoli. “În acest moment, copilul împreună cu fratele său se află într-un centru maternal alături de mamă. Mama şi-a manifestat dorinţa de a-i avea pe ambii copii în aceeaşi şcoală, iar la şcolile unde a depus documentaţia s-a lovit de imposibilitatea de a fi primiţi cei doi copii din cauza numărului foarte mare de elevi existenţi într-o clasă. La ultima şcoală (n.r. - Şcoala generală nr.5 din Bucureşti) la care s-a solicitat transferul s-au identificat nişte nereguli în ceea ce priveşte documentele, fapt ce a făcut să fie anulat acest transfer”, a mai precizat Mariana Manea.





Băiatul de 9 ani care și-a ucis bunica ar fi fost transferat, pentru o scurtă perioadă, la Școala Generală nr. 5 din București, susține mama unei fetițe, acuzând autoritățile de incompetență pentru că au decis că băiatul nu are nevoie de expertiză psihiatrică.





“Că autorităţile noastre sunt incompetente, nu e o noutate, dar ele sunt si inconştiente, pentru că ce credeti?! au hotarat că băieţelul NU are nevoie de expertiză psihiatrică după ce a comis crima. (...) Ce voi face cu fiica mea? Am s-o las în şcoală şi nu o voi avertiza deloc, am să o mut, am să militez sa nu fie primit copilul? Nu ştiu! Ştiu doar că trăim într-o ţară în care autorităţilor nu le pasă că violenta în familie e marca înregistrată în familia traditionala si ca daca nu vom face nimic, intro zi noi sau copiii noştri ne vom lovi de un agresor şi vom deveni victime… iar primul agresor pentru mine este statul român”, a scris pe Facebook Oana-Martha Igrisan.





Copilul de nouă ani şi-a omorât bunica în luna mai, cu un cuţit, pe motiv că aceasta nu i-ar fi permis să se joace la calculator.