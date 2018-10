Ce au făcut facultățile pentru a aduce cei mai buni absolvenți de liceu

Universitățile s-au întrecut în oferte pentru a-i atrage pe cei mai buni absolvenți de liceu. Șefii de promoție și elevii de 10 la Bacalaureat primesc la Brașov laptopuri, cazare și o masă gratuită, în timp ce la Timișoara olimpicii au fost admiși pe locuri bugetate și primesc cazare gratuită, potrivit unei analize Mediafax.





Șefii de promoţie și elevii de 10 la Bacalaureat care s-au înscris la Universitatea Transilvania din Brașov primesc laptopuri, cazare și o masă gratuită la cantină, pe tot parcursul anului universitar. Și cei care își continuă studiile de masterat, după ce au fost șefi de promoție la ciclul de licență, sunt recompensați.





26 de șefi de promoție care s-au înscris la o facultate din cadrul Universității Transilvania din județul Brașov sunt răsplătiți pentru rezultate cu câte un laptop. Doar șase dintre ei sunt din Brașov. Ceilalți vor primi gratuit cazare și masă.





”Candidații admiși care au fost șefi ai promoției de la liceul absolvit sau au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat vor primi un laptop și, dacă au acest drept, conform regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești, cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar, exceptând vacanțele. Menținerea în următorii ani a acestor beneficii referitoare la cazare și masă este condiționată de obținerea la finalul anului a mediei generale peste 9”, a declarat Liliana Rogozea, purtătorul de cuvânt și prorector relații publice din cadrul Universității Transilvania din Brașov.





O altă atracție a Universității Transilvania din Brașov este Institutul Confucius, inaugurat în 2012, unde toți au posibilitatea de a învăța limba chineză. De la inaugurare, sute de persoane din județul Brașov și nu numai au urmat cursuri de limba chineză. Pentru adulți, costul unui modul de 32 de ore este 150 de lei, iar copiii și studenții au gratuitate.





”Institutele Confucius sunt organizate în universități, în toată lumea. Sunt anumite universități care au parteneriate cu universități din China. Universitatea noastră, Transilvania, din Brașov, are un parteneriat cu Universitatea de Arhitectură din Shenyang, cu acest parteneriat am deschis Institutul Confucius. Profesorii sunt chinezi, sunt veniți în fiecare an cu un contract de doi ani sau de un an, toate costurile fiind susținute de partea chineză. Universitățile românești doar găzduiesc, oferă spații. Cursurile sunt pe un număr de ore. La noi, un curs are 32 de ore, la Brașov avem cursuri gratuite pentru copii și pentru studenți și personalul universității. Taxa pentru curs este doar pentru adulții care vin din afara universității, care este, după părerea mea, destul de ieftin, 150 de lei”, a a spus Adrian Lăcătuș, decanul Facultăţii de Litere, din cadrul Universității Transilvania din Braşov.





O premieră a Universității Transilvania din Brașov constă în lansarea primulului program de masterat de Securitate Cibernetică din România. Zeci de tineri au ales să urmeze cursurile la care vor fi invitați și reprezentanți ai companiilor din țară și din străinătate.





Programul ”Cyber Security”, care pregătește specialiști de securitate cibernetică, este cu predare în limba engleză și are o durată de doi ani. Cursurile se desfășoară la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, din cadrul Universității Transilvania din Brașov.





”Este primul program care se numește Securitate Cibernetică și este cu predare în limba engleză. Mai sunt în țară, dar sub diverse denumiri și cu un conținut care nu este atât de țintit ca al nostru. Noi avem conținutul foarte bine orientat pe securitate cibernetică, din punct de vedere al unicității. Pentru anul universitar 2018-2019 au fost scoase la concurs 25 de locuri, 15 locuri fără taxă și 10 locuri cu taxă. Au fost suplimentate, în urma redistribuirii locurilor în universitate, avem 27 de studenți anul acesta. Au fost 29 de candidați înscriși la concurs. Vor fi profesori de la Facultatea de Inginerie Electrică și vom colabora cu specialiști din firme de profil, respectiv cu firme care desfășoară activitate în domeniul securității cibernetice. Avem posibilitatea de a aduce profesori de la universități din străinătate. Anul acesta avem deja un contact stabilit”, a declarat, corespondentului Mediafax, Carmen Gerigan, decanul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.





Selecția s-a făcut pe baza unui interviu motivațional și a mediei de la examenul de licență.





La Timișoara, olimpicii au fost admiși pe locuri bugetate și cei din mediul rural primesc cazare gratuită.





Reprezentanții Universității de Vest din Timișoara au venit cu o serie de facilități pentru a-i atrage în cadrul instituției pe cei mai buni absolvenți de liceu. Astfel, toți olimpicii naționali și internaționali au fost acceptați pe un loc bugetat, fără a mai fi nevoiți să susțină examen de admitere. De asemenea, instituția de învățământ superior din capitala Banatului le-a oferit candidaților premiați la olimpiade o bursă lunară în valoare de 800 de lei și cazare gratuită în căminele universității.





Și Universitatea Politehnică din Timișoara are pregătite mai multe beneficii pentru olimpicii naționali și internaționali. Potrivit reprezentaților instituției, absolvenții de liceu care au obținut primele trei locuri sau medaliile de aur, argint sau bronz la fazele naționale sau internaționale ale olimpiadelor, precum și cei care au fost premiați în cadrul unor concursuri naționale au fost admiși la Universitatea Politehnică din Timișoara fără concurs de admitere.





Totodată, olimpicii primesc și o bursă lunară de aproximativ 1.000 de lei, iar studenții proveniți din mediul rural beneficiază de cazare gratuită în cămin și o masă gratuită în fiecare zi la cantina universității.





“Toți olimpicii noștri primesc o bursă în plus care ajunge la 1.000 de lei. De asemenea, toți studenții din mediul rural primesc o bursă care să le acopere cazarea, deci cazarea este gratuită, și o masă de prânz. Vin din mediul rural și s-ar putea să aibă probleme financiare. În vară am luat această decizie, pentru a-i ajuta pe studenții din mediul rural”, a declarat rectorul Universității Politehnica din Timișoara, Viorel Șerban.