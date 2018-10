Din 1 octombrie începe noul an universitar. Circa 500.000 de studenţi, în învăţământul superior

Potrivit Biroului de presă al ministerului Educaţiei Naţionale, la toate cele trei cicluri de învăţământ, respectiv licenţă, masterat şi doctorat, sunt circa 500.000 de studenţi înscrişi.În România sunt 54 de universităţi de stat, dintre care şapte militare. În majoritatea instituţiilor de învăţământ superior, anul universitar 2018-2019 are 32 de săptămâni de cursuri, şase săptămâni de sesiuni şi patru săptămâni de vacanţă.Universităţile vor deschide noul an de învăţământ prin festivităţi. Astfel, Şcoala Naţională de Studii Politice din Capitală va avea festivitatea de deschidere a noului an în data de 1 octombrie la ora 10. La eveniment sunt aşteptaţi profesorii, studenţii, dar şi părinţii.Ceremonia de deschidere oficială a anului de studiu 2018-2019, la Universitatea din Bucureşti, are loc în data de 3 octombrie, la ora 10:00 la Palatul Universității de Drept. La eveniment vor participa rectorul Universității din București, Mircea Dumitru, dar şi ambasadoarea Franţei în România, Michele Ramis.Şi la Academia de Studii Economice din Bucureşti va avea loc deschiderea anului de învăţământ printr-o festivitate specială, care se va desfăşura pe 1 octombrie la ora 9:00, în blocul central.La Universitatea Politehnica din Bucureşti şi la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București festivitatea de deschidere a avut loc săptămâna trecută.