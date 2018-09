Noul an universitar începe luni. Structura anului universitar 2018-2019 la cele mai mari universități din România

Noul an universitar începe luni, 1 octombrie, în majoritatea universităților din România. Excepție face Universitatea Politehnică din București, unde noul an universitar a început din data de 24 septembrie. La Universitatea din București, studenții vor avea anul acesta, în total, 32 de săptămâni de cursuri, 6 săptămâni vor fi în sesiune, iar 4 săptămâni în vacanță (în afara vacanței de vară). Vezi în articol structura noului an la cele mai mari universități din România: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea din București, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Politehnică din București.







Structura anului universitar 2018-2019 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca