Vineri si sambata, Noaptea Cercetătorilor Europeni. Concurs de roboți, conferințe cu oameni de știință remarcabili, experimente trăznite, ateliere pentru elevi și enorm de multe alte lucruri

Programul evenimentelor pentru intregul festival Bucharest Science il gasiti aici

Programul evenimentelor il gasiti aici.

Programul de la Muzeul Antipa il puteti gasi aici

Știința coboara în stradă, pe 28 și 29 septembrie, în București și in alte 20 de orașe din România - la fel ca în alte 21 de țări din Uniunea Europeană. Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment ce a ajuns la a 11- a ediție. Programul e foarte bogat si anul acesta. Conferinte cu oameni de știință remarcabili, programe speciale la Muzeul Antipa, concurs de roboți, experimente cu cutremure si tornade, vizitarea unei case inteligente interactivă, testarea unei paste de dinți pentru elefanți, jeleuri fluorescente sunt doar cateva dintre atractiile de anul acesta.In București, acțiunile din cadrul evenimentului vor avea loc mai multe locuri, cele mai importante fiind la Mall Promenada, în Piața Universității și la Muzeul Antipa. Vizitatorii vor asista la experimente, demonstrații practice și conferințe.La Mall Promenada, eveniment realizat în parteneriat cu Bucharest Science Festival, va puteti intalni cu cercetatori și oameni de știința, puteți asista la experimente sau puteți afla ce legatura este intre ciocolata si matematica.V or veni grupuri de elevi, animatori de știință din Polonia, care fac parte din Laboratorul Imaginației și care vor realiza mai multe experimente matematice uluitoare. Evenimentele vor avea loc vineri începând cu ora 16.În Piața Universității vizitatorii vor putea participa la diverse activități organizate de Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.De pildă, la standul Asociațiai Wilderness Research and Conservation & Protecția și Studiul Liliecilor puteti afla multe lucruri despre comportamentul liliecilor urbani. Vizitatorii vor putea și să interacționeze cu mai mulți bursieri Marie Curie și cu diverși cercetători din România. Evenimentele încep vineri la ora 17.Evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. Orașele participante vor fi gazdele unei game largi de workshop-uri, prezentări și discuții oferite de facultăți, ONG-uri și chiar de echipe de liceeni. Proiectul se adresează minţilor curioase și tinerilor care se doresc să înceapă o carieră în cercetare, oferind o mare varietate de activităţi ştiinţifice şi educative.Noaptea Cercetatorilor Europeni este un eveniment ce are loc în Romania încă din anul 2005 și a strâns de-a lungul anilor peste 1,5 milion de participanți. Noaptea Cercetătorilor Europeni, eveniment finanţat de către Comisia Europeană prin Programul Cadru de Cercetare şi Inovare H2020, Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), îşi propune să arate publicului ce înseamnă să fii cercetător şi cât de interesantă poate fi munca de cercetare.