Valentin Popa, primele explicații după demisie: Nu sunt de acord cu modificarea cerută de UDMR privind predarea limbii română la clasele maghiare

„Nu sunt de acord cu solicitarea UDMR de abrogare a punctului 16 din Ordonanță, ca orele de Română la clasele cu predare în limbile minorităților naționale să fie desfășurate în limbile minorităților, de profesori de specialitate. UDMR dorește revenirea la starea anterioară, când aceste ore erau susținute în afara normei de bază și plătite suplimentar de către învățătorii de la clase care predau în limbile minorităților și care astfel primeau până la 20% în plus la salariu. După prânz, am anunțat-o pe doamna premier că demisionez”, a declarat fostul ministru al Educației, Valentin Popa, pentru Mediafax.Decizia lui Valentin Popa vine după ce UDMR i-a reproșat acestuia că a introdus în ordonanța privind predarea limbii române în școlile cu predare în limbile minorităților anumite modificări. Concret, ordonanta 9/2018, prevede ca în învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura Română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.Potrivit documentului, predarea limbii române în școlile minorităților erau susținute de către învățătorii care nu aveau studii universitare de limba română. Kelemen Hunor a declarat că ministrul Valentin Popa a luat două decizii în ultimele trei săptămâni cu care UDMR nu a fost de acord, reclamând faptul că Uniunea nu a fost consultată.„Articolul introdus de ministrul Educaţiei în august în ordonanţa simplă şi care dă un răspuns la problemele învăţării limbii române în şcolile cu predare în limba maternă a fost un pas greşit, o greşeală uriaşă, a fost acţiunea singulară a ministrului. Nu există nici un argument profesional şi politic pentru a susţine o astfel de schimbare. Trebuie anulat acest articol şi am cerut OUG, nu trebuie să lăsăm aşa lucrurile. Ministrul, prin faptul că s-a supărat, că s-a gândit la o soluţie neprofesională, a creat o problemă politică", a afirmat Kelemen Hunor. Valentin Popa a fost învestit în funcția de ministru al Educației la finele lunii ianuarie 2018, el fiind criticat, de mai multe ori, pentru greșelile de exprimare pe care le-a făcut în cadrul mai multor declarații de presă. De exemplu: „Manualele şcolare este (n.r. - sunt) un subiect intens şi probabil principala sarcină a Ministerului Educaţiei”. O altă greşeală de acest gen a fost comisă în propoziţia: ”În acest cost de 24 de milioane de lei este inclusă (n.r - sunt incluse) editarea şi drepturile de autor”.