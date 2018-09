Analiză: Cât costă un loc în căminele universităților din Capitală. Alternativa - căminele private

Academia de Studii Economice scoate în acest an în jur de 5.300 de locuri în cele 12 cămine ale instituţiei de învăţământ. "În septembrie vom scoate la concurs undeva la ⅖ din locurile pe care le avem, cred că în jur de 2.000 de locuri. Repartizarea o facem prin metodologie, în funcţie de perioada de cazare. ASE face cazarea în două perioade: pentru cei care sunt în şcoală în perioada de primăvară, astfel încât studenţii când pleacă în vacaţă să aibă contractele. În luna mai dăm contractele pentru cei care sunt în anul I, II de licenţă şi anul I de master. Pentru studenţii din anul I la master şi licenţă cazarea se face toamna. Academia de Studii Economice are 5400 de locuri", a declarat, pentru Mediafax Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice.Preţul pentru cămine variază între 100 şi 350 de lei, în funcţie de condiţiile pe care le oferă."Din totalul costurilor, scădem subvenţia de la minister şi diferenţa este plata de cămin. Avem mai multe categorii de cămine: cămin cu grad de confort redus, de exemplul Vitan şi Belvedere Vechi. Acolo nu depăşeşte pe lună 100-110 de lei. La căminele noi, cu confort, de exemplu baie în cameră şi cu trei sau patru persoane cazate în cameră avem tarife mai mari, dar nu mai mult în jur de 150. La căminele pentru regie specială, adică pentru doctoranzi încă nu am fixat un tarif. În anul universitar trecut a fost 350 de lei pe persoană. (...) Probabil că preţurile din acest an vor fi diferite, însă nu vor suferi majorări semnificative. Perioada de iarnă e mai scumpă pentru că sunt şi utilităţile mai scumpe, (...) iar pe perioada primăverii şi verii scad", a declarat pentru Mediafax Nicolae Istudor.Universitatea din București pune la dispoziția studenților un număr de aproximativ 5.300 locuri de cazare în cele 19 cămine. Acest număr acoperă aproape 80% din necesarul de locuri. Preţul pentru cămine variază între 65 şi 370 de lei şi depinde de tipul căminului ales, dar şi statutul candidatului: student cu nevoi speciale, studenţi la buget sau angajaţi."Tarifele de cazare au suferit o creștere de 10 lei/student la buget față de anul precedent. Majorarea survine ca urmare a faptului că, din anul 2013, tarifele nu au suferit modificări, însă atât costurile utilităților, cât și salariul minim pe economie (de care beneficiază majoritatea angajaților Cămine-Cantine) au crescut", se arată într-un comunicat trimis de Universitatea Bucureşti la solicitarea Mediafax.Studenţii din cadrul Universităţii din Bucureşti, care nu reuşesc să obţină un loc în cămin, pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în sectorul particular."Subvenția individuală de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat este reglementată prin OUG 73/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 915 din 7 octombrie 2004. Ministerul Educaţiei Naționale aprobă anual, prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării, cuantumul subvenţiei individuale de sprijin pentru cazare, care nu poate depăşi valoarea mediei anuale a subvenţiei acordate pe persoană studenţilor cazaţi în căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, cu încadrarea în bugetul alocat", mai susţine sursa citată.Condiţiile în căminele Universităţii din Bucureşti sunt diferite şi depind de campusul în care sunt situate."În căminul Grozăveşti, studenţii au camere cu două paturi, mobilier pentru două persoane și lavoar în cameră. Există câte două grupuri sanitare pe fiecare palier. (...) În căminul Gaudeamus sunt 42 de camere cu două paturi și băi proprii, 13 camere cu un pat și baie proprie, două apartamente mici de două camere cu vestibul chicinetă și baie proprie, precum și o cameră pentru persoane cu dizabilități. Căminul dispune de o sală de sport pentru studenții cazați", se arată pe site-ul universităţii.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) scoate în acest an 500 de locuri în cele trei cămine ale universităţii."Complexul Băneasa este compus din două cămine: B1 (178 locuri) și B2 (150 locuri). Căminele sunt formate din camere cu patru locuri. Camerele dispun de mobilier într-o stare foarte bună, acces la internet (inclus în prețul de cazare), mașini de spălat, sala de lectură. În căminul B1 grupurile sanitare sunt comune, iar în B2 fiecare cameră dispune de grup sanitar propriu. De asemenea, la fiecare etaj există un oficiu pentru prepararea hranei", precizează site-ul instituţiei de învăţământ.De asemenea, SNSPA mai oferă locuri şi în căminul Energetic, în care sunt camere pentru două persoane. "Căminul dispune de aproximativ 170 de locuri de cazare. Căminul are camere cu două locuri. Camerele dispun de mobilier într-o stare foarte bună, acces la internet, mașini de spălat, sala de lectură, bucătărie. De asemenea, fiecare cameră dispune de grup sanitar propriu", se mai arată în sursa citată.Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila pune la dispoziția studenților, prin cele 11 cămine, 3.200 de locuri de cazare, număr ce acoperă peste 90% din totalul solicitărilor depuse de către studenți."UMF pune la dispoziția studenților săi, prin cele 11 cămine studențești, dispuse în Campus Universitar Regie și Grozăvești - 7, respectiv 3, în Grozăvești și unul în Piaţa Rosseti, un total de 3.224 locuri de cazare, număr ce acoperă peste 90% din totalul solicitărilor depuse de către studenții UMF. (...) Potrivit criteriilor de alocare a spațiilor locative către studenții UMF, singura categorie care beneficiază de gratuitate o reprezintă cea a studenților care sunt orfani de ambii părinți și cei ai căror părinți sunt cadre didactice, dar doar în limita locurilor disponibile din căminele A2-Regie și E-Grozăvești", precizează Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.Instituţia de învăţământ dispune de şase cămine. Astfel, căminele U1 şi U6 sunt de tip garsonieră cu trei locuri în cameră, grup sanitar și bucătărie proprie. Căminele B1 şi B2 au câte două locuri în cameră şi grup sanitar propriu. Căminul E are două locuri cu grup sanitar comun, iar căminul A2 - câte trei locuri, cu grup sanitar comun. Căminul Bolintineanu are camere de câte două și trei locuri şi grup sanitar comun.Studenţii care nu au reuşit să obţină un loc în căminele universităţilor mai pot opta pentru căminele private. Acestea oferă tinerilor mai multe beneficii, printre care: săli de lectură, bibliotecă, clinică medicală, internet gratuit, bucătării complet renovate şi utilate, frigider, dar şi cablu TV.Preţurile pentru căminele private variază între 100 şi 500 de euro şi depinde de numărul persoanelor cazate într-o cameră, dar şi de facilităţile acestuia.De asemenea, studenţii mai pot opta pentru închirierea unui spaţiu locativ. Agenţii imbobiliari susţin că în această perioadă a crescut numărul cererilor privind închirierea unei garsoniere."În momentul de faţă avem o cerere foarte mare pentru garsoniere, dar sunt şi foarte multe situaţii în care studenţii caută şi apartamente cu două camere. (...) La apartamentul cu două camere se grupează mai mulţi studenţi, doi sau trei, şi le închiriază la un preţ mai avantajos", a declarat pentru Mediafax Adrian Gherman, agent imobiliar .Criteriile după care studenţii aleg să închirieze o garsonieră sunt numeroase."Îi interesează mai mult sectoarele care au o legătură directă fie cu metroul sau RATB-ul spre centru, spre Universitate sau spre facultăţile şi universităţile unde studiază ei. De exemplu, Sectorul 4 are legătură directă prin magistrala 2 care are staţia la Unirii, Piaţa Romană, Universitate, dar şi la Victoriei, punctele de interes pentru studenţi", a mai explicat agentul imobiliar.Studenţii care optează pentru închirierea unei garsoniere sau a unui apartament vor plăti între 240 şi 450 de euro lunar."Garsonierele se închiriază cu preţuri între 240 şi 300 de euro, iar la apartamente de două camere sunt la preţuri cuprinse între 280 şi 350 de euro. (...) Preţurile diferă în funcţie de sectoare, dacă locuinţa este nouă sau veche , dar şi în funcţie de faptul cum este amenajată şi mobilată. De exemplu, în Sectorul 1 preţurile la garsoniere sunt mai mari, între 350 şi 450 de euro, iar la apartamentele cu două camere: între 400 şi chiar 1.000 de euro. (...) Apartamentele pentru care optează studenţii sunt mobilate, utilate, astfel încât ei să vină doar cu hainele", a adăugat Adrian Gherman.