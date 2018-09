Șefa Editurii Didactice şi Pedagogice, la audierea din Comisia de învăţământ, despre greșelile din manualele unice: Sunt erori şi în manualele din anii trecuţi, le vom publica într-o carte împreună cu ministerul

"Avem manuale şi mai scumpe, şi mai proaste, incomplete, pe spinarea elevului. Ministerul s-a lăudat de la începutul anului că vor avea copiii manuale pe bănci, dar Ministerul nu s-a lăudat că vor avea copiii manuale pe bănci cu mii de greşeli. Vă voi face o demonstraţie. Acesta este manualul de matematică de clasa a VI-a. Aici sunt greşelile din manual. Vă arăt cât se întind greşelile din acest manual. (...) Le lăsăm la dispoziţia ministerului. Cine plăteşte pentru aceste greşeli? Cum răspundeţi pentru aceşti copii nevoiţi să înveţe după acest manual?", a spus Turcan.Directorul Editurii Didactice şi Pedagogice, Maria Nistor, a afirmat că sunt multe erori şi în manualele publicate anii trecuţi de alte edituri."Deocamdată am strâns 76 de pagini cu erorile din manualul de a anul trecut. Asta nu ne scuză pe noi să avem erori şi cred că se vede diferenţa. (...) Vom publica o carte, vom finaliza această cercetare, nu am apucat, vom publica o carte alături de Ministerul Educaţiei Naţionale. Norvegia se spune că ar fi intrat în Uniunea Europeană în 1994, apoi avem o greşeală legată de locul unde s-ar fi născut Alexandru Ioan Cuza, fluviile sunt confundate între ele", a subliniat Maria Nistor.Ea a spus că lucrurile nu trebuie privite unidirecţional."Dacă au apărut la o altă editură, nu au fost erori anul trecut? Vreau doar să încercăm, aşa cum am stipulat în repetate rânduri, să gândim critic, să nu privim unidirecţional şi să luptăm cu toţii pentru o educaţie de calitate în România", a adăugat Maria Nistor.Nistor a precizat, după şedinţa comisiei, că are o parte dintre erorile identificate la manualele de clasa a V-a publicate de toate editurile."Şi o să publicăm, vom continua cercetarea pentru că suntem la început, o să publicăm. Dacă ai un precedent, nu trebuie să continuăm cu erorile. (...) Cu siguranţă pentru anul viitor vor fi numeroase filtre, a fost primul an în care EDP a editat toate manualele şcolare şi era de aşteptat ca riscurile în unele locuri să nu poată fi reduse", a mai spus Maria Nistor.Maria Nistor a fost audiată la Comisia pentru învăţământ pe tema manualelor.