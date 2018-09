Profesori de la un liceu asociat clericului Gulen, opozant vânat de liderul turc Erdogan, au fost reținuți și expulzați din Republica Moldova. Reacția grupului Lumina din România

​​Școlile din Grupul Lumina, active în România și asociate mișcării guleniste, anunță că șase profesori de origine turcă au fost reținuți, “prin violență”, în Republica Moldova. Reprezentanta Lumina Instituții de Învățământ a declarat pentru HotNews.ro că profesorii turci au fost reținuți de polițiști și angajați ai Serviciului de Informații și Securitate fără “documente sau acte oficiale”, în condițiile în care aceștia “erau în procedura de solicitare a azilului politic în Republica Moldova”. La Chișinău, Serviciul de Informații și Securitate a anunțat, pe de altă parte, că “șapte cetățeni străini, suspectați de legături cu o grupare islamistă”, au fost expulzaţi.



Mișcarea gulenistă este ținta atacurilor repetate ale regimului autoritar condus de Erdogan în Turcia

Recep Erdogan a început campania împotriva lui Fethullah Gulen în 2016, considerându-l vinovat de lovitura de stat



Lumina Instituții de Învățământ, grup de școli care funcționează în România și care a avut de suferit după ofensiva lui Erdogan împotriva mișcării guleniste, anunță într-un comunicat de presă că este “îngrijorată” de “reținerea abuzivă a șase profesori și angajați ai rețelei de licee „Orizont” din Republica Moldova, de etnie turcă”.



“Reținerea, făcută în această dimineață de echipe formate din polițiști și angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), s-a realizat cu violență, nu au fost prezentate documente sau acte oficiale în baza cărora s-a acționat, în condițiile în care cinci din cei șase erau în procedura de solicitare a azilului politic în Republica Moldova”, susține Lumina.



Grupul precizează că “persoanele reținute sunt Hasan Karacaoğlu - director general adjunct (aflat în R Moldova de 20 de ani), Rıza Doğan-director filiala Durlești (24 de ani în Moldova) Feridun Tufekci-director Ceadir Lunga (24 de ani în Moldova) Yasin Öz-director relații publice (4 ani în Moldova) Müjdat Çelebi- director financiar (4 ani în Moldova) Hüseyin Bayraktar-profesor de engleză (3 ani în Moldova)”.



Instituția spune că "unii dintre cei reținuți au fost luați în timp ce erau în drum spre școală, alții - direct de acasă, din fața copiilor, după ce au spart violent ușile de la intrarea în apartamente”.







Soția directorului școlii din Ceadir Lunga, Galina Tufekci, a declarat că soțul său are “permis de ședere valabil și a depus și solicitare pentru azil politic, la care nu a primit încă niciun răspuns”. "Soțul meu se pregătea să plece la lucru și am auzit gălăgie la poartă. Când am ajuns la poartă erau foarte mulți oameni, șase dintre ei au sărit peste gard și au intrat în casă. I-am întrebat cine sunt, le-am cerut să îmi arate documentele în baza cărora au venit, iar unul dintre ei mi-a spus că nu are nevoie de documente, că e omul președintelui. Apoi au adus și patru polițiști din Comrat și l-au luat pe soțul meu", a afirmat aceasta, citată în comunicatul remis de Lumina Instituții de Învățământ.







La Chișinău, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a anunțat că "șapte cetățeni străini, suspectați de legături cu o grupare islamistă, despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, au fost declaraţi indezirabili de către organele competente şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova", scrie a anunțat că "șapte cetățeni străini, suspectați de legături cu o grupare islamistă, despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, au fost declaraţi indezirabili de către organele competente şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova", scrie HotNews.md . SIS susține că cei șapte au fost monitorizați "o perioadă" și, "după ce s-a confirmat existența riscului la adresa securității naționale, a fost luată decizia ca persoanele respective să părăsească imediat teritoriul Republicii Moldova".

Contactată de HotNews.ro, Iulia Nueleanu, purtătorul de cuvânt al Lumina Instituții de Învățământ, a declarat că șase dintre persoanele reținute sunt profesori care fac parte din școlile "considerate afiliate gândirii lui Fethullah Gulen". "În ceea ce-o privește pe cea de-a șaptea persoană, nu știm despre cine este vorba", a adăugat aceasta.







Reprezentanta instituțiilor de învățământ a afirmat că "gruparea lui Fethullah Gulen nu este o grupare islamistă. El a dezvoltat un curent ideologic în care promovează educația, drepturile și libertățile omului. Nu știm la ce se referă comunicatul SIS, pentru că nu oferă alte detalii și nu a existat niciun alt document în baza căruia să fi fost reținuți profesorii. Avocații profesorilor au încercat să obțină documente în baza cărora s-a făcut această descindere, dar nu au existat nici acte, nici un proces sau o decizie a instanțelor".



"România este țară membră a Uniunii Europene. Autoritățile române întotdeauna au precizat că aceste școli sunt legale și că România respectă legea și drepturile persoanelor care lucrează în aceste școli, pentru că au existat solicitări ale autorităților turce de a închide școlile și de a expulza personalul, după presupusa lovitură de stat din iulie 2016", a declarat pentru HotNews.ro reprezentanta Lumina Instituții de Învățământ, Iulia Nueleanu.







Aceasta a precizat că Universitatea Lumina, din București, a fost închisă în urmă cu un an, în 2017, ca urmare a deciziei conducerii universității. "Mulți studenți veneau din Turcia, iar în 2016 le-a fost interzis să mai vină la studii în România. Pierzând bună parte din studenți, rațiunea economică a fost de închide universitatea și de a deschide pe locul ei un nou sediu al Licelui Internațional de Informatică. În acest moment, ICHB are 2 sedii, unul în Paladi, unul în Colentina", a explicat Iulia Nueleanu.





