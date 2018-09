​FOTO Catastrofa din manual. Biologia de clasa a VI-a: Inima și ficatul sunt poziționate greșit în corp, elevii sunt întrebați „Cine şi cum se produce urina?”

Organele omului, indicate gresit in manualul de Biologie de clasa a VI a

​​Inima și ficatul sunt puse greșit într-o fotografie care le prezintă elevilor de-a VI-a sistemul de organe al omului. Vasele de sânge au când 160.000, când 96 000 de kilometri. Apare o confuzie între mucegai și paraziți, plus concepte ca “orific” sau lob “interior” al plămânului. Acestea sunt câteva dintre greșelile care apar în primul manual de Biologie de clasa a VI-a scos de editura Ministerului Educației. Disciplina are două manuale de la Editura Didactică și Pedagogică, care au antetul Ministerului, iar în cel de-al doilea sunt numeroase greșeli gramaticale.







În premieră, elevii de clasa a VI-a vor învăța peste o săptămână de pe manuale făcute de editura unică a Ministerului Educației. Instituția a modificat procedura de realizare a manualelor școlare și nu le mai cumpără prin licitație publică, ci le editează la Editura Didactică și Pedagogică din subordinea sa.







Profesori de biologie, editori și profesori universitari ne-au semnalat greșeli importante și în cele două manuale de Biologie de clasa a VI-a, scoase acum de EDP.







Listă de greșeli din Primul manual de Biologie de clasa a VI-a scos de Editura Didactică și Pedagogică







Descarcă manualul de Biologie analizat mai jos, tipărit de Editura Didactică și Pedagogică la Monitorul Oficial; în acest an, există două manuale gratuite de Biologie pentru copii, cumpărate de Ministerul Educației, dintre care profesorii trebuie să aleagă unul pentru a le preda elevilor de clasa a VI-a.

“Vasele de sânge însumează peste 160.000 de kilometri”, învață copiii, la pagina 10, în cadrul rubricii “Știați că…?” Informația este contrazisă 7 pagini mai târziu: “Totalitatea vaselor de sânge din corpul unui adult are o lungime de 96 000 km”.





Inima și ficatul sunt puse greșit, în fotografia care prezintă sistemul de organe al omului, la pagina 19. Concret, imaginea este pusă în oglindă, iar organele plasate pe partea greșită.



Copiii trebuie să identifice apoi organele indicate printr-o săgeată și numerotate, din imaginea cu sistemul greșit de organe al omului și dintr-o fotografie cu sistemul de organe la iepure. Nu este clar dacă săgețile ar trebui să le arate elevilor organe comune, așa cum ar fi intuitiv, și imaginea pusă greșit cu sistemul la om a dat peste cap planurile autorului. În plus, săgeata nr. 5 este plasată greșit și duce în afara imaginii cu omul.





“Parazitul ia substanțele hrănitoare gata preparate de gazdă fără să o mai supună proceselor de digestie.” - Pe lângă acordul făcut greșit (corect este “Parazitul ia substanțele hrănitoare gata preparate de gazdă, fără să le mai supună proceselor de digestie”), nici informația nu este exactă, spun profesorii contactați de HotNews.ro. De exemplu, căpuşele digeră sângele pe care îl sug de la gazde. (Pagina 34)



Elevii sunt puși să răspundă la întrebarea: “De ce în vecinătatea lichenilor nu trăiesc şi alte plante?” (Pagina 37) Lichenii nu sunt plante, deci formularea “alte plante” este incorectă, iar unii licheni cresc pe plante, deci întrebarea în totalitate este greșită.



Manualul face confuzie între mucegai și paraziți. La pagina 37, elevii de clasa a VI-a sunt puși să răspundă la următoarea întrebare: “2. Paraziţii care alterează pâinea sunt: a. țânțarii; b. mucegaiurile; c. viermii intestinali; d. puricii”. Mucegaiul, cel care alterează pâinea, este saprofit, nu parazit. De altfel, manualul definește corect mucegaiul de pe pâine, la pagina 35, drept “fung saprofit”, care se instalează pe organisme “moarte”.







Ilustrație greșită, din care elevii învață că plămânii au câte un lob “interior”, în loc de “inferior” cum este corect. Greșeala apare de două ori, la pagina 47.







Elevii învață că: “Traheile sunt mereu deschise pentru că pereții lor au o consistență tare datorită unei substanțe numită chitină, prezentă și în unghiile noastre.” Chitina nu intră în alcătuirea unghiilor oamenilor, ci cheratina.



Elevii de clasa a VI-a sunt întrebați: “Cine și cum se produce urina?” (Pagina 78)











Explicațiile apar dublate, în ilustrația de la pagina 79. Apar de două ori pelvis renal, ureter, calice mic, calice mare.









“Orificul anal” - în loc de “orificiul anal”, în următoarea propoziție: “Tubul digestiv începe cu cavitatea bucală şi se încheie cu orificul anal.” De precizat că termenul apare scris corect, de multe ori, pe aceeași pagină.



Frază care produce confuzie: “Plierea straturilor interne ale peretelui intestinal și a membranei celulelor care realizează absorbția, precum și numeroase tubulețe cu sânge numite vase preiau substanțele absorbite.” (Pagina 27)



Dezacorduri:

“Alegeţi cel puţin o plantă şi cel puţin un animal care trăieşte în deltă.” (Pagina 85)

Inexactități:

“Vă puteţi îmbolnăvi de boli ca: viermi intestinali, (…)” - pagina 92. Viermii intestinali nu sunt boli, ci paraziţi care produc boli. Foarte multe greșeli de literă, de exprimare, de redactare, dintre care enumerăm câteva:



“Tratarea corectă, grăbește vindecarea.” (Pagina 94) - virgulă între subiect și predicat

“ţesut coducător” (lipsește “n”, ilustrația de la pg. 12)

“Amntiţi-vă că” (lipsește “i”, pg 23)

“Intestinul subţire este segmental tubului digestiv în care se încheie digestia (…)” (“segmental” în loc de segmentul, pg 26)

“Dacă această regulă nu se respect, eritrocitele donatorului…” (pg. 61)



“Circulația vertebratelor cu plămâni este dublă: sângele pompat de inimă va parcurge două circuite pentru a reveni în inimă, de unde au plecat: circulația pulmonară și circulația corpului.” (pg. 72)



Al doilea manual de Biologie, tot pentru clasa a VI-a, editat de EDP

Descarcă manualul de Biologie analizat mai jos, tipărit de Editura Didactică și Pedagogică la Monitorul Oficial; acesta este al doilea manual gratuit de Biologie pentru copii, cumpărat de Ministerul Educației pentru clasele a VI-a.

Rinichii stâng-drept sunt numiți invers, în imaginea care ilustrează sistemul excretor (pg. 111).











Apare termenul “Vene lemnoase”, în loc de “Vase lemnoase” cum ar fi fost corect, în desenul care ilustrează organele vegetative ale unei plante superioare (pg. 116).









Manualul face trimitere la cele 7 culori ale curcubeului, teorie lansată de Newton, fără a preciza că această idee e depășită științific.



Tot în manual apar următoarele informații inexacte: “Durata vieții este variată: o zi - fluturele de mătase; broaște țestoase, corb, elefant - peste 100 de ani; 5000 de ani - baobabul.” (pg. 8)



Virgulă între subiect și predicat, dezacorduri, alte greșeli:

"Amfibienii, când sunt în apă produc urină diluată și sărurile se acumulează…” (pg. 93)

“4. Componentele sângelui cu rol în transportul gazelor respiratorii, sunt: (…)” (pg. 84)

"Succesiunea unei contracții (sistolă) și a unei relaxări (diastolă), reprezintă ciclul cardiac (…)“ (pg. 76)

"Activitatea de pompă a inimii se datorește proprietăților miocardului care intră în alcătuirea sa: (…)” (pg. 76)

Informații de background





Amintim că HotNews.ro a prezentat în exclusivitate, în urmă cu o săptămână, erorile grosolane din manualul unic de Geografie: Turnu Măgurele din Teleormanul lui Dragnea este în locul Drobetei-Turnu Severin, o mare are numele greșit, un stat nu există. Ministerul Educației a cerut EDP să scoată din nou manualul, corectat.



Nici Ministerul Educației, nici Editura Didactică și Pedagogică (EDP) nu au spus, până acum, care este valoarea fiecărui manual - pe disciplină în parte - scris de profesori, editat de EDP și printat la Monitorul Oficial, invocând existența unor clauze de confidențialitate.







HotNews.ro a solicitat oficial Ministerului Educației, în urmă cu o săptămână, copii după contractul de 24 milioane lei încheiat între Minister și EDP pentru editarea, traducerea și tipărirea de manuale. Vom publica răspunsul furnizat de instituție, îndată ce îl vom avea.







