Autorul manualului unic de Geografie: Editura este responsabilă de greșeli. De ce nu au spus cum au făcut manualul într-o săptămână și că noi nu am dat bun de tipar?

“Greșelile sunt la partea grafică, exact acolo unde domnii de la editură ne-au tot cerut elemente și au tot modificat”, a declarat pentru HotNews.ro profesorul Dorin Fiscutean, unul dintre autorii manualului unic de Geografie scos de Editura Didactică și Pedagogică. “Editura este responsabilă”, a spus acesta. Contactat pentru a lămuri cum au apărut erorile, profesorul de Geografie de la Iași a explicat că Editura Didactică și Pedagogică a grăbit foarte mult procesul de realizare a manualului și nu le-a dat autorilor spre analiză ultima variantă.



“Nu erau greșeli pe hărțile pe care le-am dat noi, dar domnii de la grafică le-au modificat, le-au dat peste cap și a apărut ceea ce a apărut. Nouă ne pare tare rău, pentru că am mai făcut un manual, cel de clasa a V-a, care este cel mai vândut, fără greșeli, făcut în tihnă. Și atunci suntem dornici să nu apară nicio greșeală”, a declarat pentru HotNews.ro profesorul Dorin Fiscutean, unul dintre cei 4 autori ai manualului de Geografie de clasa a VI-a tipărit anul acesta.



În ceea ce privește greșeala din text - prezentarea Londrei și a Parisului ca “al treilea oraș european” -, autorul manualului a declarat: “Cred că este o greșeală de tehnoredactare. Să nu ne ducem la partea că nu știm pe ce loc e Londra”.



Contactat de HotNews.ro, acesta a afirmat că “pentru greșelile de grafică nu noi suntem responsabili, ci editura este responsabilă, pentru că nu a verificat partea grafică. (…) Noi am trimis elementele grafice, care au fost modificate. Dar nu le-am mai primit înapoi, să vedem dacă sunt modificate în bine sau în rău, să le putem corecta. Noi nu am mai primit bun de tipar. Dacă mă credeți, eu nu am un manual fizic nici astăzi. Din această cauză am fost și noi surprinși că a apărut manualul foarte repede”.



Întrebat cum își explică faptul că Editura Didactică și Pedagogică a plasat responsabilitatea exclusiv pe autori și evaluator, Fiscutean a răspuns: “Fiecare aruncă pisica pe celălalt. Dar de ce nu au spus cum au făcut manualul într-o săptămână și că noi nu am dat bun de tipar? A trebuit să ne grăbim foarte tare, ca să terminăm în grabă manualul. Nu am primit manualul, să îl putem citi și să vedem greșelile”.



Acesta a precizat că a depus manuscrisul la Ministerul Educației, în luna martie, în luna mai “am fost sunați să semnăm contractul, după care toți din redacție, de la editură au spus că manualul este foarte bun și într-un timp foarte scurt, într-o săptămână, manualul a fost și editat”, a explicat pentru HotNews.ro profesorul de la Colegiul Naţional Iaşi.



“Noi nu am văzut bun de tipar, deci nu am văzut ceea ce s-a editat. Doar am fost întrebați dacă suntem de acord cu anumite mici schimbări gramaticale, și am spus că este în ordine”, a precizat acesta.



“După care ne-am trezit că manualul a apărut, foarte foarte repede, cam într-o săptămână. Și atunci mă surprinde că sunt anumite greșeli de tehnoredactare. În materialul nostru, de exemplu, este Sudanul de Sud. În materialul apărut acum pe acea hartă nu mai apare. Domnii au tot cerut elemente grafice, că nu au putut să le vadă, că le modifică. Acum nu știu dacă editura a avut specialiști în probleme de grafică”, a continuat Dorin Fiscutean.



Profesorul, care este și coordonator al lotului olimpic național de Geografie, a declarat pentru HotNews.ro că Editura Didactică și Pedagogică a tipărit manualul în mare grabă. “Greșelile sunt la partea grafică, exact acolo unde domnii de la editură ne-au tot cerut elemente și au tot modificat. Pe partea de conținut, exact ce am scris noi, puteți să spuneți că sunt greșeli? Nu. Și atunci întrebarea este: partea grafică, noi ca profesori trebuia să o facem? Nu cred!”, a continuat Fiscutean.



În ceea ce privește modalitatea în care a realizat până acum manualele de Geografie, până să apară editura unică a Ministerului Educației, profesorul a precizat că “lucrurile erau mai așezate, partea grafică era realizată în cea mai mare parte și verificată de către graficieni ai editurilor. Noi nu suntem graficieni. Mai ales că manualul de geografie are foarte multe elemente grafice, hărți, imagini”.



Profesorul a evitat să spună care este suma prevăzută în contractul semnat cu EDP, pentru plata scrierii manualului, însă a precizat că “sumele sunt de un salariu”, pentru că acest manual a fost realizat de patru autori.



