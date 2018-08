Când se întorc copiii la școală: mai puțin de o lună de vacanță mare, pentru elevii care încep școala pe 10 septembrie

​​Elevii mai au mai puțin de o lună din vacanța mare: pe 10 septembrie se întorc la școală. Anul școlar 2018-2019 înseamnă 34 de săptămâni de cursuri, în care elevii fac școală 168 de zile lucrătoare. Copiii vor avea doar o zi de școală în plus, față de anul recent încheiat, care a fost, însă, cel mai scurt din ultimii 10 ani. Ce înseamnă an școlar scurt? Mai puțin timp pentru joaca cu conceptele învățate și predare intensivă.

Una dintre marile necunoscute ale acestui an o reprezintă manualele pentru elevii de clasa a VI-a. Ministerul Educației a decis să nu mai cumpere manuale prin licitație, ci să le editeze la Editura Didactică și Pedagogică. A realizat, însă, acest lucru fără o bază legală, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională și OUG care prevedea editarea la EDP, și legea manualului care stabilea că autorii trimit manuscrise la Minister. Rămâne de văzut cum vor arăta manualele și pentru câte materii vor fi gata. Precizăm că elevii de clasa a VI-a sunt primii care au parcurs clasa pregătitoare și care au avut apoi curriculum nou în fiecare an școlar. Problema se pune, așadar, ca ei să aibă manuale conforme noii programe școlare, care anul acesta se aplică pentru prima oară la clasa a VI-a.Anul școlar 2018-2019 începe luni, 10 septembrie, și are 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni). Semestrul I se întinde de pe 10 septembrie 2018, până pe 1 februarie 2019, iar Semestrul al II-lea începe în 11 februarie 2019 și se termină pe 14 iunie 2019.