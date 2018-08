Studenții îi cer ministrului Burnete să retragă proiectul de ordonanță privind cercetarea: Este o încercare de politizare a mediului academic și de cercetare

Studenții atrag atenția că “principalul efect imediat al propunerii de OG este reducerea transparenței în alocarea prin competiție a granturilor de cercetare, dezvoltare și inovare prin renunțarea la buna practică internațională, inclusiv la nivelul Comisiei Europene, ca alocarea prin competiție să se facă prin agenții publice, independente și nu prin instituții ce fac cercetare, dezvoltare și inovare și sunt beneficiare ale finanțărilor”.



“In plus, OG elimină și prevederi legate de cercetarea în universități, care, pe noi ca studenți, ne îngrijorează real! Creșterea rolului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare în detrimentul alocarii prin agenții independente de management al finanțării cercetării, dezvoltării și inovării va deschide larg calea către o finanțare arbitrară, politizată, pe criterii subiective, a cercetării în România”, se arată în poziția ANOSR.



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi cere Ministerului Cercetării și Inovării să retragă acest proiect de Ordonanță de Guvern.



"Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) condamnă ferm orice tentativă de politizare a mediului academic și de cercetare din țara noastră. Proiectul de Ordonanță de Guvern, recent lansat în dezbatere publică de către Ministerul Cercetării și Inovării, reprezintă încă o tentativă de politizare a acestui domeniu. Nu ne putem decât întreba, în mod ironic, de ce suntem puși în fața unei noi inițiative de a ne împărți sărăcia din cercetare, pe criterii politice?



Ocupăm “cu brio” ultimul loc în Uniunea Europeană ca pondere din PIB a bugetului alocat cercetării, nici măcar 0,2%, iar acesta s-a anuntat deja ca va fi tăiat cu aproximativ 10%, iar investiția în cercetare și inovare reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea societății, pentru dezvoltare economică și socială, pentru competitivitate. România este și pe ultimul loc în UE ca procent din fondurile structurale alocate inovării.



Pe de altă parte, Uniunea Europeană alocă sume importante prin programele cadru de cercetare, dezvoltare și inovare (80 miliarde euro pentru Horizon 2020 și, în pregătire, peste 100 miliarde euro pentru programul Horizon Europe 2021-2027), iar România este departe de a fi un bun performer în a accesa aceste resurse. Aceasta și pentru că, la nivel național, există o lipsă majoră de predictibilitate a finanțării publice a cercetării și inovării, iar pentru competiția reală de idei de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare se alocă o parte din ce în ce mai mică a bugetului public, majoritatea resurselor alocându-se instituțional, puțin transparent.







În plus, din 2017 s-a renunțat la evaluarea internațională a propunerilor de proiecte care, împreună cu lipsa de predictibilitate, anulează orice posibilitate de a utiliza instrumentele de cofinanțare a programelor naționale de cercetare, existene la nivel European!



La polul opus, România, care făcuse progrese importante începând cu 2005, perseverează în ultima perioadă într-o direcție greșită, cu consecințe majore pe termen scurt, mediu și lung ce vor afecta competiția transparentă, singura care poate atrage și menține talente, contribui la internaționalizarea învățământului superior și a cercetării științifice, cât și la interesul tinerilor de a rămâne în țară și a face performanță în cercetare și inovare.



Principalul efect imediat al propunerii de OG este reducerea transparenței în alocarea prin competiție a granturilor de cercetare, dezvoltare și inovare prin renunțarea la buna practică internațională, inclusiv la nivelul Comisiei Europene, ca alocarea prin competiție să se facă prin agenții publice, independente și nu prin instituții ce fac cercetare, dezvoltare și inovare și sunt beneficiare ale finanțărilor.



În plus, OG elimină și prevederi legate de cercetarea în universități, care, pe noi ca studenți, ne îngrijorează real!



Creșterea rolului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare în detrimentul alocarii prin agenții idependente de management al finanțării cercetării, dezvoltării și inovării va deschide larg calea către o finanțare arbitrară, politizată, pe criterii subiective, a cercetării in România. Desigur, vor fi și consecințe instituționale majore, renunțându-se astfel la instituțiile de management al finanțării cercetării, dezvoltării și inovării deja existente, profesioniste, cu recunoaștere națională și internațională, așa cum este și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).



Ca tineri, am vrea să vedem implicarea ministerului cercetării și inovării în obținerea unui buget potrivit, conform țintelor asumate de România pentru Strategia Europa 2020, în dezvoltarea cadrului strategic pentru CDI, în monitorizarea și evaluarea (de preferință internațională) Strategiei și a Planului Național de CDI, în sprijinirea tinerilor cercetatori in a-si realiza potentialul in tara, de a ciurcula international si de a avea incredere sa revina pentru a face cercetare in Romania, in reprezentarea politica internationala a cercetarii romanesti, in sustinerea domeniilor de interes pentru Romania in agenda europeana de cercetare, in asigurarea predictibilitatii si in stimularea competitiei reale si trasparente, singura in care, noi tinerii putem avea incredere.



De asemenea, modificările care se prefigurează în ceea ce privește Programul Nucleu, coroborat cu renuntarea la finantarea institutionala de performanta, afecteaza si instituțiile de învățământ superior lezând grav interesele studenților și ale cadrelor didactice care desfășoară proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare.



În concluzie, ANOSR solicită Ministerului Cercetării și Inovării să retragă acest proiect de Ordonanță de Guvern. Într-adevăr, este mai mult decât necesară o reformă a cercetării, dar aceasta nu se poate realiza pe repede înainte, în sezonul vacanțelor, fără o dezbatere amplă în sistem. Ne-am dori, de asemenea, ca MCI să acorde mai mult credit tinerilor cercetători, studenți, masteranzi sau doctoranzi, și să reușească să găsească soluții pentru finanțarea adecvată a activității acestora.



Ne exprimăm încrederea că Nicolae Burnete, ministrul cercetării și inovării, își va respecta reputația de bun profesionist și va acționa în consecință."





