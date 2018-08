Bâlbe la Ministerul Educației: înființează Liceu Teologic Ortodox la Timișoara, care primește doar elevi de primară și gimnaziu, de la o școală privată a bisericii

​​Bâlbe la Ministerul Educației, pe seama unei școli teologice. Instituția anunță într-un comunicat de presă că înființează un Liceu Teologic Ortodox în Timișoara, la care liceenii “vor avea posibilitatea de a studia” în toamnă Teologie ortodoxă, Filologie, Științe sociale și Științe ale naturii. Inspectoratul Școlar Timiș contrazice Ministerul și susține că liceul se va deschide pentru liceeni abia în 2019, când va fi "mai mult ca sigur" o singură clasă: Teologie ortodoxă. Din septembrie anul acesta, inspectoratul spune că Liceul Teologic va primi copii numai în învățământul primar și gimnazial, care vor migra de la o școală privată a Bisericii.

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean Timiș: "Mai mult ca sigur le vom da începând cu anul școlar 2019-2020 o singură clasă de liceu, de învățământ Teologic"

Aura Danielescu, inspector scolar judetean Timis Foto: Agerpres

Precizăm că,, potrivit informațiilor de pe site-ul instituției de învățământ particular Contactată de HotNews.ro,, a declarat că Liceul va fi pentru început doar școală cu copii până în clasa a VIII-a și că va școlariza la nivel de liceu din 2019 doar pe specializarea Teologie, pentru a nu lua elevi de la alte licee.Liceul Antim Ivireanul s-a autorizat atât pe învățământ liceal Teologic, cât și pe clase de Filologie, Științe sociale și Științe ale naturii, inspectoratul școlar va analiza în mod clar, dar(elevi - n.red.), care actualmente o are pe învățământ vocațional”, a declarat pentru HotNews.ro inspectoarea generală.Întrebată de ce Ministerul a anunțat în comunicat că primește liceeni încă din septembrie 2018, și nu doar la profil Teologic, Aura Codruța Danielescu a declarat: “pentru că sunt acele domenii care sunt autorizate prin vizita ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar - ARACIP, N.red.), dar nu pot să studieze începând cu 2018-2019 pentru că admiterea a avut loc la acest moment”.Inspectoarea școlară generală a declarat pentru HotNews.ro că“La nivelul județului Timiș există un liceu care apaține cultului catolic, există penticostal, există bapist, mai puțin cultul ortodox. De mai mulți ani de zile, primăria municipiului Timișoara a îmbrățișat dorința Mitropoliei și Arhiepiscopiei Municipiului Timișoara de a înființa și o unitate de învățământ de nivel liceal care să aparțină cultului ortodox”, a explicat Aura Codruța Danielescu.Aceasta a precizat că, “până la acest moment, a existat o școală privată, care era întemeiată pe un ONG, care avea clase atât de învățământ primar, autorizate și acreditate, cât și de învățământ gimnazial autorizate și acreditate. La dorința părinților de a-și desfășura activitatea într-o unitate de învățământ aparținând cultului ortodox, dar de stat, cu finanțare de la stat, Arhiepiscopia a solicitat inspectoratului școlar, respectiv primăriei Timișoara, iar în baza Ordonanței de Urgență 48 care a apărut în urmă cu câteva luni Ministerul Educației a desemnat la nivelul județului Timiș o autoritate tutelară în vederea înființării acestei unități de învățământ de stat”.Aceasta a adăugat că la școala privată sunt “în jur de 300 de părinți, pe nivelul preșcolar, primar și gimnazial”. “, existând această posibilitate a lipsei discriminării vizavi de celelalte culte care au copii școlarizați fără să plătească o taxă în privat”, a declarat pentru HotNews.ro inspectorul Aura Codruța Danielescu.Potrivit publicației, taxele de școlarizare la Școala privată ortodoxă „Antim Ivireanul” a Arhiepiscopiei Timișoara sunt în jur de 700 de lei pe lună.. Arhiepiscopia a cerut inclusiv învățământul liceal, dar noi, la inspectorat, nu i-am dat clasă pentru anul școlar 2018-2019 pentru că planul de școlarizare era deja aprobat. În decembrie, pentru anul școlar 2019-2020, avem în vedere să le dăm o clasă de liceu pe învățământ Teologic, pentru că în același timp nu mai dăm plan de școlarizare Liceului Pedagogic din Timișoara, care actualmente are învățământul teologic vocațional inclus în această unitate de învățământ. Deci, practic, se va compensa: clasa care se reduce de la Liceul Pedagogic va rămâne la Antim Ivireanul, care e un liceu ortodox”, a explicat oficialul.