Hafez al-Assad, fiul dictatorului sirian, despre Olimpiada Internațională de Matematică de la Cluj: Concursul a fost mai greu pentru mine, decât cel de anul trecut

sursa). Nu este pentru prima dată când fiul lui Bashar al-Assad face parte din lotul Siriei la olimpiadele internaționale de Matematică. Hafez al-Assad a fost prezent și la ediţiile din 2016 și 2017 ale competiției. La prima participare la olimpiadă s-a clasat pe locul 4 din 6 în cadrul echipei Siriei, iar anul trecut a obținut doar 7 puncte și s-a clasat pe ultimul loc în echipă ().





"Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost puţin mai dificil pentru mine, a trebuit să trec printr-un bacalaureat, am fost puţin preocupat, dar cel mai important lucru este să te concentrezi pe rezolvarea problemelor, atât cât poţi. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest an a fost mai greu pentru mine decât cel de anul trecut, pentru că anumite puncte tari diferă de la concurent la concurent, poate pentru unii a fost mai uşor, dar pentru mine a fost mai provocator", a declarat, marți, Hafez al-Assad, citat de Agerpres.Fiul preşedintelui Siriei, concurent la internaționala de matematică, a povestit că speră să obţină “un rezultat bun la olimpiadă, dar competiţia este strânsă şi sunt mai bucuros să adun note pentru echipă decât premii pentru mine. Matematica este, evident, pasiunea mea, încă din copilărie. Fiecare copil are o pasiune pentru ceva, a mea este matematica".