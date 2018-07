[P] Guvernul britanic confirmă acordarea împrumutului guvernamental pentru studenții europeni, iar românii se grăbesc să aplice la studii în Anglia

​România pierde în fiecare an minți sclipitoare care preferă să își continue studiile în străinătate. Conform statisticilor realizate de Grupul EDUCATIVA, 37.377 de români sunt înscriși la un program de licență sau de masterat în afara țării, cu 58% mai mulți studenți față de acum zece ani.





Marea Britanie este destinația de studiu preferată a absolvenților de liceu și de facultate, cu peste 10.000 de români ce beneficiază de sistemul universitar din UK. Pentru cei care se pregătesc să plece sau chiar să aplice pe ultima sută de metri la o facultate în Anglia, guvernul britanic i-a asigurat luna aceasta că vor păstra aceleași condiții de creditare și taxe de școlarizare pentru studenții europeni cel puțin un an după Brexit. Deși în detrimentul centrelor universitare din țară, vestea bună a condus la o creștere a numărului de dosare trimise la universitățile din UK imediat după afișarea notelor de la bac.







Pe ultima sută de metri, universitățile din Marea Britanie simplifică strategia de admitere





Creșterea semnificativă a numărului de dosare primite de universitățile britanice le-a determinat pe acestea să schimbe strategia de admitere. Astfel, pe 10 și 11 iulie, 14 universități din Regat vin în România la Spot Admissions pentru a susține interviuri de admitere cu răspuns pe loc. Interviul cu reprezentanții universităților durează doar 15 minute, documentele necesare înscrierii sunt diploma/adeverința de bac sau de licență și foaia matricolă.





University of Hull aplică de trei ani sistemul de admitere cu răspuns pe loc







University of Hull este una dintre cele 14 instituții academice britanice care vine pentru al treilea an la rând în România la Spot Admissions, eveniment organizat de serviciul de consiliere gratuit EDMUNDO. “Simplificarea procedurii de admitere special pentru cei care au așteptat notele de la bac sau de la licență ca să aplice la studii în străinătate denotă flexibilitate din partea universităților britanice, caracteristică a mediului academic de acolo. University of Hull oferă multe perspective românilor ambițioși, începând de la multitudinea opțiunilor de programe de studiu, de peste 2.000, până la oferirea unei experiențe internaționale într-unul din cele mai efervescente orașe din Marea Britanie și chiar din lume”, a spus Bogdan Koschesch, Managing Partner al Grupului EDUCATIVA.

Absolvenții români care aplică pe ultima sută de metri la studii în Marea Britanie au parte de aceleași beneficii ca orice alți candidați





Deși abia acceptați, viitorii studenți de la University of Hull vor avea parte de aceleași privilegii ca orice candidat care a aplicat până pe 15 ianuarie. Chiar dacă timpul rămas pentru a se pregăti de marea plecare este scurt, University of Hull oferă garantat cazare studenților, întreținerea fiind inclusă în prețul chiriei. Campusurile sunt unele dintre cele mai vibrante și internaționale din vecinătate, ce găzduiesc peste 110 asociații studențești menite să vină în ajutorul bobocilor și nu numai.







Mai mult, universitatea premiază excelența, astfel că participanții de la Spot Admissions pot fi recompensați cu burse de merit în funcție de performanțele obținute la examene la bacalaureat pentru candidații la programe de licență (nota 8,5 – 2.000 GBP, 9 – 2.100 GBP, peste 9,5 – 4.000 GBP), burse sociale în funcție de venitul familial sau sportive. Acest sprijin financiar este acordat exclusiv de către universitate. Tinerii pot accesa și împrumutul guvernamental care acoperă taxa de școlarizare pentru studenți (9.000 GBP anual) și de cazare și cheltuieli pentru masteranzi (10.000 GBP).











Ce oferă University of Hull viitorilor studenți?





Laboratoarele de cercetare, facilitățile sportive, hub-urile sociale și infrastructura IT de înaltă calitate sunt doar câteva dintre atuurile universității. Colaborările cu partenerii de tradiție, prin University Partnership Program Limited au adus recent fonduri de peste 150 mil. GBP ce vor fi investiți în campusuri.





„Pe lângă multitudinea de resurse oferite studenților, Hull se deosebește de alte universități prin gradul de pregătire al absolvenților pentru un loc de muncă - 96% dintre absolvenți își găsesc un loc de muncă la doar șase luni după finalizarea cursurilor”, a adăugat Kochesch.





Pentru cei care abia se desprind de familie și de un mediu confortabil, profesorii și asociațiile studențești au grijă ca cei nou-veniți să se integreze cât mai bine și să fructifice viața de student. “Odată ajunsă în UK, nu am știut la ce să mă aștept. Dar după ce am petrecut câteva zile prin campus și la universitate, am simțit imediat căldura profesorilor și a colegilor. Facultatea de Geografie pe care o urmez este absolut magnifică; profesorii sunt foarte deschiși și mereu disponibili. Apreciez enorm modul în care experiența la University of Hull mi-a deschis atât de multe uși. Nu am crezut niciodată că, din postura de student la geografie, voi ajunge să lucrez cu copiii, să țin discursuri în fața unui număr impresionant de oameni sau că voi face strângeri de fonduri. Câștig în fiecare zi experiență și învăț lucruri pe care în România nu aș fi avut ocazia să le aprofundez”, a zis Alina Iorga, studentă la program de licență în Geografie.





Modul de asimilare a cunoștințelor și de dezvoltare pe verticală a tinerilor a adus numeroase distincții universității, printre care Silver Award oferit de Teaching Excellence Framework în 2017. Mai mult, sprijinul constant oferit studenților a poziționat instituția drept Britain’s Friendliest University într-un sondaj recent, University of Hull fiind renumită pentru profesorii săi implicați deosebit de activ în experiența universitară a studenților.





Pregătit să aplici la University of Hull? Înscrie-te acum la Spot Admissions!







Au mai rămas doar câteva zile în care poți aplica la University of Hull. Tot ce trebuie să faci pentru a da start experienței internaționale este să completezi formularul de pe participare de pe site , pentru a te programa la interviu. Consilierii EDMUNDO vor fi alături de tine pe parcursul întregului proces de admitere în mod gratuit și te vor ajuta să te pregătești cât mai bine de plecare.





Dacă vrei să studiezi într-o instituție axată pe inovație, Hull este o opțiune ideală, iar reprezentanții universității te așteaptă la Spot Admissions pe 10 și 11 iulie.