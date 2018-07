[P] Unde și cum pot învăța studenții români să construiască un ecosistem sustenabil și afaceri durabile

​De mai bine de doi ani, vocile a sute de mii de tineri din România devin din ce în ce mai sonore. Printre ei se numără liceeni și studenți ce își doresc mentori de la care să învețe. Săli de curs în care să poată face experimente academice sau chiar să pornească propria afacere, nu doar să scrie după dictare. Oportunități de dezvoltare, un mediu care să le permită să lucreze, să creeze și să crească.







Vocile sunt din ce în ce mai ferme – dacă nu li se oferă ce vor, ei sunt dispuși să plece din țară pentru a învăța să construiască o viață sustenabilă. Unii au emigrat deja; aproape 37,000 de tineri români au acum statutul de student internațional. Din păcate, doar foarte puțini dintre ei se și întorc pentru a îmbunătăți lucrurile în România.





Spre deosebire de universitățile din România, universitățile din străinătate înțeleg nevoile generațiilor tinere și vin în ajutorul lor. Acesta este și cazul University of Plymouth , cea mai sustenabilă universitate din Marea Britanie. Premiile obținute de-a lungul anilor, dar mai ales distincția oferită de The Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) – doar șase instituții la nivel mondial au primit un Global Showcase - o poziționează în top 5 universități eco din lume.





Învățământul trebuie să fie durabil





“Dezvoltarea tinerilor trebuie să fie principala grijă a universităților, iar pentru o societate sănătoasă, învățământul trebuie să fie durabil. Ne mândrim că avem în portofoliul EDMUNDO astfel de universități ale căror programe oferă o perspectivă sustenabilă a vieții pe toate planurile. Pentru studenții ambițioși de la Plymouth, cu siguranță România ar putea fi un studiu de caz sau un proiect care să își găsească aplicabilitate după absolvire”, a afirmat Bogdan Kochesch, Managing Partner EDUCATIVA Group





Situată la aproximativ 60 km sud-vest de Exeter, University of Plymouth este poziționată într-una dintre cele mai uimitoare atracții turistice din Marea Britanie. Aflată în apropierea unor frumoase plaje și mici golfuri ascunse, studenții pot urma o varietate de programe de licență sau masterat în cadrul Institutului de Marină, centru deținut de universitate. Acestei nișe i se alătură o ofertă educațională bogată, cei interesați având posibilitatea de a urma cursuri de artă și design, arhitectură, business, IT, științe medicale și sociale, turism sau chiar medicină. „University of Plymouth oferă o experiență unică. Sunt destul de convins că aici vei găsi un program care să te ajute să îți urmezi visul și să chiar să te dezvolți pe plan profesional în contextul actual al pieței muncii”, a spus Radu-Adrian Marcu, actual student University of Plymouth.











Primul pas – oferirea resurselor necesare pentru a înțelege provocările globale





Pe lângă multitudinea de programe și promovarea unui stil de viață sănătos pentru mediu și individ, universitatea colaborează cu mediul de afaceri, institute de cercetare și grupuri comunitare. Tinerii interesați să urmeze o carieră în cercetare au toate resursele necesare pentru a realiza studii de piață în contextul provocărilor globale. Lucrările de la The Arts Institute, Cognition Institute, Sustainable Earth Institute, Institute of Translational and Stratified Medicine, toate parte din cadrul universității, s-au remarcat în rândul clasamentelor internaționale. Astfel, colaborările între institutele universității și instituții precum Cornwall Chamber of Commerce, Santander Universities, Mayflower Autonomous Ship, Plymouth Science Park au fost clasate drept studii de tipul World-Leading sau Internationally Excellent de către Research Excellence Framework (REF).





Colaborările cu mediul business ajută la creșterea durabilă prin crearea locurilor de muncă





Deși universitatea pune un puternic accent pe cercetare, mediul de afaceri nu este deloc neglijat. Dimpotrivă, acestea două se intersectează, oferind șanse nelimitate studenților. De exemplu, Plymouth a fost prima universitate din lume care a obținut titlul de Social Enterprise Mark ca urmare a eforturilor de a opera ca o întreprindere socială, care se ocupă de bunăstarea comunității și protejarea planetei. Pe lângă faptul că este o întreprindere socială de sine stătătoare, University of Plymouth îmbină cercetările recunoscute la nivel mondial și expertiza antreprenorială pentru a stimula micile afaceri din comunitate, ajutând astfel la creșterea durabilă prin crearea locurilor de muncă la nivel local și la coeziune socială.







Future Entrepreneurship Centre este locul unde creativitatea și experimentul aduc laolaltă studenți, cadre academice, cercetători, companii și antreprenori. Elevii și profesorii se întrec anual la Formation Zone Business Challenge, eveniment sponsorizat de grupul de universități Santander pentru a aduce la viață ideile de business, a atrage sponsorizări și premii care să îi ajute să își ducă visul la îndeplinire.













Mesajul sustenabil este promovat și în campusurile de la University of Plymouth, fiind vizibil în modelul de business al cafenelelor, sistemul de iluminat al clădirilor sau al mijloacelor de transport disponibile (aproximativ 300 de locuri alocate bicicletelor). Modul de viață pe care și-l însușesc tinerii odată deveniți studenți la această universitate îi învață cum să conserve cât mai bine resursele și să reducă risipa hranei sau a produselor nocive pentru mediul înconjurător.





Toate aceste eforturi sunt validate an de an de către topurile internaționale. Anul acesta University of Plymouth a fost premiată pentru modul inovativ de predare cu un Silver Award de către Teaching Excellence Framework (TEH).





Pe 10 și 11 iulie, absolvenții români pot deveni studenți la University of Plymouth în doar 15 minute







Pentru cei interesați să își continue studiile la o universitate de top cu accent pe sustenabilitate, avem vești bune! În premieră în România, reprezentanții University of Plymouth vin la noi pentru a recruta studenți români. Absolvenții de liceu și de facultate sunt așteptați pe 10 și 11 iulie la Spot Admissions , eveniment organizat de EDMUNDO, singurul din țară unde universitățile oferă răspuns pe loc candidaților.





Pentru a participa la interviurile de 15 minute, înscrierile se fac pe site . Dosarul de admitere necesită doar diploma/ adeverința de licență sau de bac, respectiv foaia matricolă. În funcție de programul ales, un consilier EDMUNDO va îndruma gratuit candidații pe parcursul procesului de aplicare.