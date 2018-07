Universitatea din București anunță admiterea la programul masteral internațional în Științe Cognitive “Open Mind”

Înscrierea se desfășoară în perioada 8 - 22 iulie, la secretariatul Facultății de Filosofie (Spl. Independenței, nr. 204), iar interviul de admitere vor avea loc pe 26 iulie 2018. Acesta este al treilea ciclu al programului masteral în științe cognitive “Open Mind”.

“Open Mind” este un program de doi ani, în cadrul căruia predau experți străini și români în ariile principale ale științelor cognitive. Primul curs va începe în luna octombrie 2018 și va fi susținut de profesori din universități din Germania, Elveția, Finlanda, Marea Britanie, Franța, Austria, Ungaria, Statele Unite și România, informează Universitatea din București, într-un comunicat remis HotNews.ro.Semestrul I (Octombrie – Decembrie 2018)Hans Markowitsch (University of Bielefeld) și Angelica Staniloiu (University of Toronto), MEMORY, Oct 2018Mircea Dumitru (University of Bucharest), REASONING, Nov 2018Semestrul II (Februarie – Aprilie 2019)Florian Cova (University of Geneva), MORAL PSYCHOLOGY, Feb 2018/March 2019Antti Revonsuo (University of Turku), CONSCIOUSNESS, March 2019Theodora Gliga (University of East Anglia) and Katarina Begus (Central European University, Budapest), COGNITIVE AND BRAIN DEVELOPMENT, April 15 - 26, 2019Semestrul III (Mai – Iunie 2019)Radu Bogdan (Tulane University, New Orleans), MIND IN EVOLUTION, May/June 2019Semestrul IV (Octombrie – Decembrie 2019)Pierre Jacob (Institut Jean Nicod, Paris), THEORY OF MIND, Oct/Nov 2019Birgit Rauchbauer (University of Vienna), SOCIAL NEUROSCIENCE, Oct/Nov 2019Semestrul V (Martie – Mai 2020)Thom Scott-Phillips (Central European University, Budapest), CULTURE AND COGNITION, March 2020Guillaume Dezecache (University College London), SOCIAL COGNITION, April 2020Alina Tigau (University of Bucharest), COMPUTATIONAL MIND: LANGUAGE, May 2020Master thesis work May-June 2020Datele exacte ale cursurilor vor fi anunțate în luna septembrie, pe, precizează instituția de învățământ superior. Cursurile sunt intensive, au o durată între două și trei săptămâni, alternând între predare și seminare, au loc în cursul săptămânii după-amiaza, începând cu ora 16:00, și sâmbătă dimineața.Prezența și participarea activă la cursuri sunt obligatorii. Limba de predare și comunicare profesională a programului masteral este engleza.