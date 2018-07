​VIDEO Povestea unei campanii inedite de admitere la Facultatea de Filosofie: Învață să gândești ca să te răzvrătești!

​​Facultatea de Filosofie a Universității din București a lansat o campanie de admitere inedită în peisajul universitar românesc. Profesori și studenți ai facultății explică publicului, în scurte clipuri video, la ce este bună filosofia. “Libertatea, chiar și în democrație, are nevoie în continuare de oameni pregătiți să lupte pentru ea”, explică Dorina Pătrunsu, profesoară de Libertate și mentalități, în cel mai viral clip de până acum al acestei campanii. “Învață să gândești ca să te răzvrătești!”, “Învață libertatea de a alege!”, “Creează-ți propriul drum” sunt câteva dintre titlurile mesajelor video publicate de facultate.



Constantin Vica Foto: Facebook

Înscrierile laau loc între 9 și 22 iulie 2018. Pentru a atrage cât mai mulți studenți, instituția de învățământ superior a demarat o campanie de promovare a studiilor pe care le organizează, campanie în care mesajele sunt transmise chiar de profesori și studenți ai facultății.” - transmite în unul dintre cele mai “prizate” clipuri video profesoara Dorina Pătrunsu, care predă Doctrine politice, Libertate și mentalități ori Filosofie politică şi socială.Până acum,mesajele video a șase profesori și studenți. Constantin Vica, profesor de etică în tehnologia informației și protagonist al celui mai recent clip din această serie, a explicat pentru HotNews.ro cum s-a născut această campanie, care sunt obiectivul și efectul așteptat.De aici intră în joc norocul și dragostea. Am avut noroc cu studenții și profesorii care au vrut să dezvăluie puțin din ce înseamnă dragostea de înțelepciune, mai ales într-un secol al Inteligenței Artificiale. După cum se vede și-n intervențiile lor,- ar fi fost greu să alegem Mesajul din 2500 de ani de filosofie -,Nici măcar nu ne-am pregătit „pentru cameră”, o trusă de machiaj n-a fost deschisă, o repetiție nu s-a făcut ca „să dăm bine”. Cei din clipuri au avut timp să se gândească la ce vor să transmită, dar nu s-au memorat și declamat discursuri.Fiecare clip a avut parte de reacții foarte bune tocmai pentru că a existat o pluralitate de perspective.Nu,. Este o reflecție, densă și sensibilă, despre libertate și reguli, despre nesupunerea civilă și dreptul de a fi chiar nefericit într-o societate democratică care presupune egalitatea în drepturi. Angajamentul filosofiei față de democrație nu este unul militant, ci constă într-o activitate de filtrare, rafinare, abstractizare pentru conceptualizare și deliberare; cu alte cuvinte,Adesea un clip de prezentare al unei universități sau facultăți începe cu un plan de ansamblu sau unul general, o filmare cu drona, pe fundal se aude o muzică tare și prea ritmată, apoi apar săli de clasă, amfiteatre, biblioteci - toate strălucind de aparatură nouă sau de cărți vechi -, apoi două-trei cadre cu niște persoane mergând și cam atât.. Nu le putem garanta neapărat un loc de muncă (dar cine ar mai putea astăzi?), dar îi asigurăm, după ultima statistică a Universității din București, că există o șansă să fie printre cei 46% dintre studenții filosofi imediat angajați la finalizarea studiilor :) Și, conform aceleiași statistici, vor fi cei mai mulțumiți studenți de relația cu profesorii lor și modul de predare sau evaluare. Poate împreună vom duce România de pe poziția 52 măcar pe 51 în topul mondial al fericirii. O temă la fel de veche ca filosofia., de exemplu la clipul cu Cristian Iftode se poate auzi melodia „Babadag” a formației Steaua de Mare.Fără Corina nu am fi reușit nimic. Ea a avut viziunea clipurilor, conceptul lor, ea a ales spațiile astfel încât să ne simțit natural în fața camerei. O săptămână a tot măsurat și analizat lumina, a gândit cadrele, a privit înregistrări mai vechi, s-a documentat, a discutat cu noi. Am filmat într-o singură zi, nu pentru că ne-am pricepe noi, studenții și profesorii, ci pentru că echipa de producție a fost perfectă. Apoi a urmat montajul, unde se vede iar măiestria Corinei.Campania se întinde pe două săptămâni, înaintea perioadei de admitere, care are loc între 9 și 22 iulie. Sunt opt clipuri, în a doua săptămână vor fi postate câte unul pe zi, de luni până vineri. Ne-am sfătuit cu profesioniști ai comunicării și am primit atâtea idei despre când și cum să postăm online, în ce ritm, încât i-am ascultat pe toți și astfel am găsit mai multe ritmuri potrivite.