Proiectul Legii Manualului intră astăzi la vot final în Parlament: un proiect care nu rezolvă problemele de legalitate ale schimbării manualelor începute de Minister

Proiectul Legii Manualului inițiat de Guvern când Liviu Pop era ministru al Educației este astăzi programat să aibă votul final în Parlament. Un proiect învestit declarativ cu mult mai mare importanță decât îi permite sistemul juridic, spun juriștii contactați de HotNews.ro. Autoritățile îl prezintă drept legea care unește piesele puzzle-ului schimbării manualelor: profesorii au trimis manuscrise de manuale la un apel al Ministerului Educației care nu s-a bazat pe nicio lege (iar proiectul de față nu se poate constitui în bază legală pentru un demers trecut), evaluarea acelor manuscrise se face pe o metodologie și ea fără bază legală, manuscrisele sunt construite pe niște planuri-cadru pe care Ministerul vrea să le schimbe acum, nu se știe cine va edita și printa manuscrisele ca să devină manuale. Specialiștii în drept consultați de HotNews.ro spun că proiectul de lege nu clarifică nicio acțiune făcută de Minister, pentru că nu retroactivează.



Forma în care proiectul legii manualului intră astăzi la vot

Proiectul de lege a manualului prevede că manualele sunt făcute de către autori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației în vederea evaluării. Adică prevede o altă cale de realizare a manualelor decât licitația pe care Ministerul a realizat-o până acum anual.Problema este că proiectul de lege vine după ce, a evaluat parte din proiectele de manuale și a declarat și câștigători. Totul fără o bază legală, iar actualul proiect nu va oferi fundamentul legal necesar, pentru că nu are aplicabilitate pe trecut, spun juriștii., a relatat pe Facebook că la ședința de săptămâna trecută a Comisiei a fost eliminat termenul de 60 de zile prevăzut de un amendament pentru elaborarea unei metodologii de evaluare a proiectelor de manuale.Motivul: “Pentru a «legaliza» metodologia adoptată deja de MEN (sub conducerea lui Liviu Pop în decembrie 2017) și pentru a-i putea plăti pe autorii ale căror propuneri de manuale vor fi declarate câștigătoare pe baza acestei metodologii”, spune Goțiu.spunea după ședința de săptămâna trecută a Comisiei că “elemente importante în plus faţă de ceea ce am avut în forma iniţială: vor fi maximum trei variante la fiecare programă şcolară şi toate lucrurile se vor desfăşura prin Ministerul Educaţiei Naţionale, care este direct responsabil de calitatea manualelor din România. În condiţiile în care nu se califică cele trei manuale, se reia procedura, iar la maximum patru ani de zile obligaţia Ministerului este să retipărească toate manualele”, relatează Agerpres.Potrivit lui Pop, “sunt nişte obligaţii foarte clare vizavi de retipărirea manualelor. O dată când se schimbă programa şcolară, în proporţie de 25% dacă s-au constatat greşeli ştiinţifice sesizate în implementarea manualelor şi obligatoriu la maximum patru ani de zile trebuie reînnoite tocmai pentru a nu a mai avea manuale de 15-20 de ani, ca în momentul de faţă", a relatat Agerpres.Precizăm că Ministerul Educației rescrie în prezent tocmai manualele noi, de acum 5 ani, și nu pe cele de 15-20 de ani de la liceu.Precizăm că, până acum, manualele școlare au fost cumpărate de Ministerul Educației în urma unor licitații publice organizate în baza legii achizițiilor publice. În fiecare an, Ministerul a organizat o astfel de licitație, pe măsură ce programa școlară nouă se aplica la clasă. În prezent, învață după curriculum nou și manuale conforme lui elevii claselor pregătitoare - clasa a V-a. Ministerul trebuie să se asigure că, din septembrie, elevii vor avea și la clasa a VI-a manuale care să respecte programa școlară.Ministerul a schimbat, însă, modalitatea de achiziție a manualelor. Anul trecut le-a cerut profesorilor să trimită manuscrise la Minister, cu promisiunea nesusținută de nicio lege că va transforma acele manuscrise în manuale școlare.Autoritățile transmit pe căi informale că acest proiect de lege a manualelor reprezintă baza legală a demersului început de minister, însă proiectul nu retroactivează.Proiectul legii manualului școlar, în forma în care a ieșit din Comisia de învățământ de la Senat și a plecat la votul final, prevede următoarele:- face diferența între un manual școlar și un manual școlar “de bază” (concept care nu există în legea educației)- spune că resursele educaționale deschise sunt “materiale de învățare, educaționale și de cercetare pentru învățământ care se află pe orice suport, digital sau de altă natură și pentru care nu se solicită drepturi patrimoniale de autor sau care au fost aduse la cunoștința publicului sub o licență deschisă, care permite accesul gratuit, utilizarea, realizarea de opere derivate și redistribuirea de către alții fără restricții sau cu restricții limitate” și precizează că “Licitația deschisă nu poate acoperi reutilizarea sau realizarea de opere derivate în scopuri comerciale”.- “se aprobă 3 variante de manual școlar de bază, după evaluare”- “proiectele de manuale școlare se realizează de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării calității cu respectarea următoarelor criterii: (…)”- “Plata autorilor/coautorilor manualelor de bază se face conform unor reglementări aprobate prin ordin al ministrului educației naționale”.- “În situația în care, după evaluare, sunt selectate mai puțin de trei variante, variantele care întrunesc condițiile de calitate devin manuale școlare de bază”

Proiectul legii manualului scolar - cu amendamentele acceptate in urma cu o saptamana