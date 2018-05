Ministerul Educației spune că a creat un grup de revizuire a materiilor și orelor din învățământul primar, fără să știe dacă revizuiește ceva

Ministerul Educației spune că a înființat grupul pentru revizuirea planurilor-cadru din învățământul primar, fără să știe dacă este ceva de schimbat. “Pe baza analizei generale a planurilor-cadru și a implementării acestora, (…) se va decide cu privire la necesitatea eventualelor intervenții/revizuiri”, a răspuns Ministerul, la întrebarea HotNews.ro de ce nu a specificat în ordinul publicat în Monitor care sunt elementele pe care grupul de revizuire al planurilor cadru le vor schimba.





Ministerul Educației nu a putut indica un studiu de impact în ce privește actualul plan-cadru de la clasele pregătitoare-clasa a IV-a, care să stea la baza deciziei de a înființa un grup de revizuire a acestor documente.



Vezi mai jos răspunsurile trimise de Ministerul Educației la solicitarea oficială (via e-mail) a HotNews.ro, după ce Ministerul a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.631/2018 privind aprobarea componenței Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a componenței Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar:



Rep: De ce modificați planurile-cadru pentru învățământul primar? Ce anume nu este în regulă la actualele planuri-cadru?

Ministerul Educației: Actualele planuri-cadru pentru învățământ primar au intrat în vigoare în anul școlar 2013-2014, în prezent încheindu-se un ciclu de implementare de 4 ani. Astfel, s-a decis realizarea unei analize/evaluări a acestora, urmărindu-se aprecierea valorii documentelor curriculare în scopul perfecţionării acestora, acest proces fiind în conformitate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare (aprobată prin ordinul nr. 3593/2014).



Rep: De ce nu ați specificat în ordin, punctual, elementele pe care le schimbați?

Ministerul Educației: Pe baza analizei generale a planurilor-cadru și a implementării acestora, inclusiv pe baza feedback-ului primit la nivel național (din partea partenerilor sociali, părinților, dar și din partea cadrelor didactice) se va decide cu privire la necesitatea eventualelor intervenții/revizuiri. Ordinul nr. 3631/2018 are drept obiect aprobarea componenței grupului de lucru, respectiv a comisiei de validare.



Rep: Există vreo evaluare făcută de ISE sau alt tip de raport asupra impactului planurilor-cadru din prezent asupra copiilor? Dacă da, care este acel raport și care sunt concluziile? Dacă nu - pe ce v-ați bazat decizia de a schimba planurile-cadru?

Ministerul Educației: În dezbaterile și analizele tematice realizate de Institutul de Științe ale Educației (ISE) din ultimii ani au fost identificate mai multe propuneri privind curriculumul din învățământul primar. În activitatea grupului de lucru sunt implicați și specialiști din ISE care vor prezenta cele mai importante propuneri de acest tip. Analiza planurilor-cadru va lua în considerare feedback-ul naţional oferit cu ocazia consultărilor organizate de Ministerul Educației Naționale privind durata anului școlar, manualele școlare, temele pentru acasă etc.



Rep: Daca planurile cadru realizate in urma acestui ordin vor avea si alte modificari, decât cele scontate, veți cere realizarea de manuale noi conforme lor? Ce se va întâmpla cu manuscrisele trimise acum de profesori și pe care ați spus că le veți transforma în manuale tocmai pentru clasele I-IV?

Ministerul Educației: Analiza oportunității introducerii unor modificări în planul-cadru presupune și analiza impactului din perspectiva planurilor de învățământ și, implicit, a manualelor școlare. Este prematur în acest moment să discutăm despre o astfel de situație, fără să știm care vor fi în mod concret propunerile grupului de lucru.



Rep: De ce modificați planul-cadru înainte de a avea legea educației definitivată?

Ministerul Educației: În acest moment se discută doar despre analiza oportunității introducerii unor modificări punctuale, nu se are în vedere o revizuire semnificativă. În felul acesta se poate valorifica experiența unui ciclu complet de implementare. O nouă lege a educației va avea un impact profund asupra întregului curriculum național, în special dacă redefinește profilul absolventului.



Rep: Care este calendarul modificarilor: cand vor fi gata aceste planuri cadru?

Ministerul Educației: În urma primelor întâlniri ale grupului se va stabili și un calendar de lucru pentru perioada următoare, ce va fi comunicat public.







Potrivit surselor HotNews.ro, scopul modificărilor nu are nimic de-a face cu interesul copiilor, ci cu afacerea manualelor: așa autoritățile pot schimba toate manualele școlare noi de la clasele I-IV, unele care nu au nici măcar 2 ani de când sunt pe băncile școlii.

Mai departe, noile manuale ar urma sa fie editate la EDP (Editura Didactică și Pedagogică), deși în acest moment nu există bază legală pentru acest lucru.



Potrivit surselor HotNews.ro, pasul următor ar fi printarea manualelor la această Editura a Ministerului Educației, iar miza centralizării editării și printării de manuale o reprezintă banii care vor fi investiți de Ministerul Educației în cumpărarea, anul viitor, a aparaturii care să permită printarea volumului uriaș de manuale școlare noi. Conform acelorași surse, anul acesta printarea ar fi programată să se desfășoare la o altă editură a statului.



Citește și: