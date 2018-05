Coincidenţă la Ministerul Educaţiei: cele mai multe materiale didactice omologate aparțin firmei de la care Ministerul a vrut să cumpere fără licitație panouri de Centenar

Lista firmelor cu materiale didactice omologate de Ministerul Educației în februarie-aprilie 2018:

Amintim că Ministerul Educației a anunțat pe 2 aprilie 2018 cumpărarea chiar de la editura privată Eurodidactica de panouri interactiv-educative, în valoare de peste 2 milioane de lei, pentru toate școlile din țară. După ce HotNews.ro a întrebat oficial prin ce procedură a achiziționat aceste panouri, Ministerul a retras de pe site întreaga listă a “acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României”, printre care se află și acel proiect numit “Prin jertfă s-a născut Unirea”. “A fost o eroare”, au declarat atunci pentru HotNews.ro reprezentanții instituției, cu promisiunea ca vor reveni cu detalii. Nici până astăzi, 14 mai 2018, Ministerul nu a răspuns întrebărilor HotNews.ro. Detalii aici

Concret, este vorba despre o serie de atlase, cărți cu povești, CD-uri sau chiar portrete laminate și platforme online care respectă programele școlare pentru ciclurile de invatamant pentru care sunt destinate și care pot să fie folosite, contra cost, dacă părinții sunt de acord, la clasă.Aceste materiale au fost omologate în perioada februarie-aprilie 2018, potrivit anunțului publicat pe site.4 Pliante pentru Fizică - gimnaziu și liceu2 Atlase de Istorie - gimnaziu și liceuPlatformă online de tip e-learning (pentru limba și literatura română), nivel gimnazial3 Planșe - preșcolar6 Planșe și alte tipuri de materiale - preșcolar și primar6 Materiale de Matematica - preșcolar4 Mape cu litere, cifre, povești și cântece ilustrate - preșcolar1 Joc în limba engleză - primar6 Materiale educative cu jetoane și povești - preșcolarJoc didactic cu jetoane - preșcolar6 Planșe - Primar4 Planșe cu alfabetul și scrierea cuvintelor - Primar3 Planșe de Limba și literatura română - Gimnazial3 Planșe de Limba și literatura română - Liceal8 Planșe de Limba și literatura română - LicealScriitori români clasici și moderni (set, dublu laminate, A3) Gimnazial6 Planșe de Limba și literatura română - Liceal (Planșă Atmosfera - nivel gimnazial și liceal10 Planșe cu date despre Europa - nivel gimnazial și liceal10 Planșe tot pentru nivelul gimnazial și liceal9 hărți de geografie pentru gimnazial și licealalte 9 hărți de geografie pentru gimnazial și licealîncă 9 hărți de geografie pentru gimnazial și liceal3 hărți România şi Republica Moldova, pentru gimnazial și liceal4 hărți de geografie pentru primar10 hărți de istorie pentru gimnaziu și liceu10 hărți de istorie pentru gimnaziu și liceu10 materiale de istorie pentru gimnaziu și liceu10 planșe și hărți de istorie pentru gimnaziu și liceu6 planșe și portrete pentru Istorie, gimnaziu și liceu2 tipuri de hărți - liceal3 atlase de geografie - primar, gimnazial, liceal1 atlas al animalelor - gimnazial2 atlase istorice - gimnazial și liceal2 atlase de geografie - primar, gimnazial4 materiale didactice pe domeniul mecanică - nivel liceal4 atlase geografice - gimnazial și liceal1 atlas istoric în limba maghiară - nivel gimnazial și liceal1 atlas literar - nivel gimnazial și liceal1 atlas istoric - gimnazial și licealCD-uri cu povesti si jocuri educative10 materiale educaționale pentru nivelurile preșcolar și primar14 materiale pentru primar6 materiale pentru preșcolar7 materiale pentru nivelurile Primar/gimnazial/liceal1 Atlas de geografie pentru clasa a IV-aPlatformă online de tip e-learning, nivel primarPlatforma educațională pentru disciplina istorie - liceuPlatformă online de tip e-learning pentru limba și literatura română - liceal

Lista cu Mijloacele de Invatamant Omologate de Ministerul Educatiei - Februarie Martie 2018



fac parte din următoarea categorie: planșe, portrete, tablouri, atlase, hărți, globuri pământești, CD-uri, DVD-uri cu înregistrări sonore, filme didactice, jocuri didactice, programe informatice educaționale, platforme e-learning, truse de laborator, echipamente, mobilier școlar, aparatură sportivă, potrivit Ministerului Educației.Potrivit site-ului companiei, Eurodidactica produce table magnetice, aviziere, hărți geografice realizate 3D, dar are la vanzare si mobilier scolar, fotolii pentru sali de festivitati, precum si soft-uri educaționale ().Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Eurodidactică SRL a fost înființată în 2007 și are 3 asociați, din Republica Moldova: Dorin Naniu detine 20%, Rodica Ursu 40% si Eugen Ursu 40%.Firma a înregistrat pe anul 2016 o cifră de afaceri netă de 10.776.313 lei, are 31 de salariați și un profit de 1.392.495 lei. (