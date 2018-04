Ioan-Aurel Pop: Senatul Universităţii Babeş-Bolyai nu a acceptat demisia mea; dacă mi se va cere sa rămân, voi delega puterea

"Încă nu s-a decis formula legată de acest subiect. Senatul UBB este suveran şi se va întruni marţi. Ştiu că nu a acceptat demisia mea. Eu am vrut să îmi ofer demisia, iar Senatul a zis "nu", pentru că trebuie să vadă care este binele universităţii. Nu există incompatibilitate între cele două funcţii, nu fac parte din acelaşi minister, sunt lucruri distincte. Evident că nu le pot face pe amândouă şi, chiar dacă mi se va cere să rămân, voi delega puterea. Voi rămâne oficial rector, până la alegerile programate peste un an şi ceva. Eu mă supun Senatului UBB", a precizat Ioan-Aurel Pop.Academicianul clujean a explicat că i-ar fi mai uşor să îşi exercite mandatul pe care îl va avea la Bucureşti dacă ar fi găsită o soluţie în cadrul Senatului UBB pentru îndatoririle pe care le are la Cluj."Echipa de prorectori este extraordinară şi mi-au cerut sa rămân. Şi prorectorii maghiari şi germani. Dacă Senatul găseşte o altă soluţie, mie mi-ar fi mai uşor să fiu preşedintele Academiei în aceasta fază. Juridic voi putea acoperi ambele funcţii dar, practic, va prevala cea de preşedinte al Academiei Române, iar aici, la UBB, se vor găsi formule de delegare a puterii, de prorector care să aibă drept de semnătură, interimat", a mai spus Pop.Ioan-Aurel Pop a câştigat alegerile pentru funcţia de rector al UBB în urmă cu doi ani, următoarele alegeri urmând să fie organizate peste aproximativ un an şi jumătate. La data de 5 aprilie, Ioan Aurel Pop a fost ales preşedinte al Academiei Române.Ioan Aurel Pop şi-a lansat, sâmbătă, la "Gaudeamus" cartea "Istoria, adevărul şi miturile", proiect editorial care este dedicat Centenarului Marii Uniri.