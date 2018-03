Șeful consiliului care propune cifrele de școlarizare, pe baza căruia se alocă banii pentru universități, susține că a fost schimbat abuziv / Ministerul Educației: Motivul îl reprezintă dezacordul public exprimat de către universități

Bogdan Murgescu: Ministerul insista să se dea mai multe locuri în funcție de documente adoptate de guvern, în timp ce noi am considerat că trebuie să se țină cont și de cererea candidaților la învățământul superior și am introdus mecanisme noi de alocare prin competiție pentru o fracțiune din locurile la doctorat

Ministerul Educației: Am decis schimbarea consiliului având în vedere dezacordul public exprimat de către universități cu privire la viziunea membrilor CNSPIS referitoare la domeniile de interes strategic asumate de România la nivel național și european

Ce a decis CNSPIS în Recomandarea făcută Ministerului cu privire la cifrele de școlarizare din universitați

“În deschiderea lucrărilor, Dl. director Ion Ciucă a transmis că Ministerul Educației trebuie să colaboreze cu Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior și că ‘așteptam rapoarte cât mai bine fundamentate, cum ați și făcut-o până acuma’”.

Care este noua componenta a CNSPIS

Vechea componenta a CNSPIS

Ministerul Educației a schimbat în urmă cu două săptămâni toată componența Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS). Aceasta este instituția care monitorizează învățământul superior, realizează prognoze și fundamentează propunerea cifrei de școlarizare pentru învățământul superior pentru fiecare an universitar. Universitățile primesc apoi bani de la stat în funcție de cifra de școlarizare, de locurile la buget.Bogdan Murgescu, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, fost consilier al lui Adrian Curaj pe când acesta era ministru al Educației în guvernul tehnocrat, a fost numit membru și președinte al Consiliului în decembrie 2016 de către Mircea Dumitru, ministrul Educației la acea vreme ( sursa ).”, a declarat pentru HotNews.ro Bogdan Murgescu. Acesta a precizat că"prevedeau niște condiții în care pot să fie revocați membri ai consiliului și, astea erau prevederi moștenite din regulamente anterioare și care doar au fost încorporate în noul act normativ. Ele erau menite, presupun, pentru a da capacitate de a exprima o opinie care să fie independentă și fără temerea de consecințe directe, dacă de exemplu părerea de expert este diferită de cea a decidentului din minister”.Istoricul a explicat pentru HotNews.ro că nu a primit nicio înștiințare scrisă cu privire la schimbare, că “” și că a aflat că a fost schimbat de pe site-ul Ministerului Educației.“Ministerul ne-a solicitat ceea ce nu era în atribuțiile nemijlocite - dar până la urmă ministerul poate să solicite și în plus lucruri care nu sunt prevăzute exhaustiv și e normal să fie așa. Ne-a cerut o. Pe această chestiune au fost și niște. Ministerul nu a dat un feed-back instituțional că îl respinge. Au fost însă discuții care nu s-au încheiat cu un consens desăvârșit, ci am rămas cu niște păreri diferite pe unele componente. Pe alte componente am ajuns la soluții comun acceptate. Au fost asemenea discuții în noiembrie-decembrie, la nivel de secretar de stat. Deci domnul Liviu Pop nu s-a băgat în această chestiune”, a declarat Bogdan Murgescu.Concret,. Al treilea lucru a fost că noi am insistat că multe dintre mecanismele care se vor introduce când se dă admiterea pentru 2018-2019 ar trebui să fie în regim de pilotare, ca să vedem ce funcționează”, a explicat acesta pentru HotNews.ro.Ministerul Educației a pus în decembrie 2017 în dezbatere publică propunerea Consiliului, a prelungit apoi perioada de dezbateri până la ședința Consiliului Național al Rectorilor (CNR) din 2-3 februarie la Brașov, iar “după aceea nu a mai existat comunicare, a fost și schimbarea de ministru și s-a declanșat și procedura de schimbare a consiliului”, a declarat Murgescu. “”, a adăugat acesta.Întrebat dacă Universitatea de la Suceava ar fi avut de pierdut de pe urma mecanismului de alocare a cifrelor de școlarizare propus de Consiliu, Murgescu a declarat că, dimpotrivă, “ar fi avut unele câștiguri de locuri, mai ales că prin programul de guvernare ne-au cerut, iar Ministerul a insistat explicit, să cream niște mecanisme care să bonifice numărul de locuri pentru universitățile care atrag studenți din mediul rural. Ori Suceava are foarte mulți studenți din mediul rural, deci din acest punct de vedere per total universitatea ar fi avut de câștigat”.În plângerea depusă la Minister, istoricul Bogdan Murgescu cere revocareasemnat de ministrul Valentin Popa, prin care era aprobată o nouă componentă a CNSPIS, și să îi fie comunicat actul administrativ prin care a fost revocat înainte de a i se încheia mandatul.Contactat de HotNews.ro și întrebat care au fost motivele pentru care a revocat vechiul Consiliu și pe președintele acestuia, ministrul Educației Valentin Popa a declarat că toate motivele sunt într-un comunicat pe care l-a dat Ministerul.Ce spune comunicatul: “Având în vederea Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS)Naționale (MEN), de la constituirea prin OMEN 6110/16.12.2016 și până în prezent, la care se adaugă pe de o parte,acestui consiliu consultativ și, dar și de cerințele pieței muncii, pe de altă parte, MEN a decis schimbarea componenței nominale a acestui consiliu”.În recomandarea înaintată de CNSPIS către Ministerul Educației cu privire la metodologia de alocare a cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018/2019, se arată următoarele:“Consiliul Național al Rectorilor (CNR) a fost consultat de către CNSPIS la reuniunea de la Craiova din 7.10.2017 în privința opțiunilor strategice care ar trebui să stea la baza alocării cifrei de școlarizare pe domenii universitare. CNR a fost solicitat să se pronunțe cu privire la opțiunea pentru una dintre următoarele abordări:către instituțiile de învățământ superior și alocare pe domenii doar în interiorul universitățilorîn care pentru o fracțiune a locurilor și domeniilor se instituie și se pilotează mecanisme de alocare preferențială și de stimulare a atragerii candidaților“CNSPIS a optat ca cea mai mare parte a cifrei de școlarizare să fie alocată instituțiilor de învățământ superior proporțional cu numărul de studenți români înmatriculați în anul I, buget, în anul universitar 2017/2018, la respectiva universitate. În primele variante ale acestei propuneri de metodologie această formă de alocare cuprindea 95% din cifra de școlarizare. După consultări cu Ministerul Educației Naționale, Consiliul a acceptat să reducă ponderea acestei forme de alocare și să opteze pentru cifre absolute în loc de procentaje. În consecință, propunerea CNSPIS pentru alocarea proporțională pe universități cuprinde un total de 55.000 locuri pentru studiile universitare de licență, 31.000 locuri pentru studiile universitare de masterat și 2.700 locuri de studiu pentru studiile universitare de doctorat”.Pe site-ul instituției este publicatăla care a participat si Ion Ciuca, director al directiei Managementul Resurse Umane si Financiare in Ministerul Educatiei. Ce spune minuta:1. Nicolae Postavaru - presedinte CNSPIS, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti2. Alina Claudia Petrescu-Nita, vicepresedinte CNSPIS, Universitatea Politehnica din Bucuresti3. Vasile Alecsandru Strat, vicepresedinte CNSPIS, Academia de Studii Economice4. Vlad Stefan Barbu, membru CNSPIS, University of Rouen, Laboratory of Mathematics Raphael Salem5. Liviu Cadariu-Brailoiu, membru CNSPIS, Universitatea Politehnica Timisoara6. Dan Chiribuca, membru CNSPIS, Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca7. Florentina Ligia Furtunescu, membru CNSPIS, Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”8. Ovidiu-Aurel Ghiuta, membru CNSPIS, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava9. Adrian Hatos, membru CNSPIS, Universitatea din Oradea10. Dumitru-Marcel Istrate, membru CNSPIS, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi11. Leonardo-Geo Manescu, membru CNSPIS, Universitatea din Craiova12. Valentin Navrapescu, membru CNSPIS, Universitatea Politehnica din Bucuresti13. Mihaela Marinela Paun, membru CNSPIS, Universitatea Bucuresti14. Carmen Pintilescu, membru CNSPIS, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi15. Adela Socol, membru CNSPIS, Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia16. Razvan Ionut Teodorescu, membru CNSPIS, Universitatea de Stiinte Agronomice de Medicina Veterinara din Bucuresti17. Emilia Titan, membru CNSPIS, Academia de Studii Economice1. Bogdan Murgescu, presedinte CNSPIS, Universitatea din Bucuresti2. Mihai Paunescu, vicepresedinte CNSPIS, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative3. Emilia Țițan, vicepreședinte CNSPIS, Academia de Studii Economice din București4. Gabriel Bădescu, membru CNSPIS, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca5. Vlad Ștefan Barbu, membru CNSPIS, University of Rouen, Laboratory of Mathematics Raphael Salem6. Carmen Buzea, membru CNSPIS, Universitatea Transilvania Brașov7. Călin-Adrian Comeș, membru CNSPIS, Universitatea Petru Maior - Târgu Mureș8. Adriana Anamaria Davidescu, membru CNSPIS, Academia de Studii Economice din București9. Andreea Didilescu, membru CNSPIS, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București10. Mihai Dimian, membru CNSPIS, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava11. Ovidiu-Aurel Ghiuță, membru CNSPIS, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava12. Mihai Gîrțu, membru CNSPIS, Universitatea Ovidius din Constanța13. Adrian Hatos, Secretar general, Universitatea din Oradea14. Luminița Moraru, membru CNSPIS, Universitatea Dunărea de Jos - Galați15. Mircea-Ionuț Petrescu, membru CNSPIS, Universitatea Politehnica din București16. Vasile Alecsandru Strat, membru CNSPIS, Academia de Studii Economice din București17. Claudiu Tufiș, membru CNSPIS, Universitatea din București