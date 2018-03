Scandalul manualelor. Unii editori vor să conteste în instanță schimbările propuse de Minister și avertizează: elevii de clasa I s-ar putea să nu aibă manuale în septembrie

Informații de background

Ministerul Educației a lansat în decembrie un apel către profesori să trimită până pe 19 martie 2018 manuscrise de noi manuale școlare

Nu este clar în ce baza legală a făcut Ministerul Educației apel la profesori să facă manuscrisele, având în vedere că le-au trimis doar note în acest sens, avertizează atât editorii, cât și sursele politice ale HotNews.ro

Comunicările oficialilor din Minister fac referire la proiectul de lege a manualului școlar inițiat de fostul ministru Liviu Pop, însă acesta nu a fost aprobat. Din punct de vedere juridic, el nu există și nu poate fi invocat ca legislație care să stea la baza renunțării la manualele existente

Ministerul vrea manuale noi nu doar la clasa a VI-a, acolo unde a ajuns schimbarea programei școlare și unde este nevoie de cărți conforme acesteia, ci și la clasele I și a II-a, pentru care manualele actuale sunt făcute de doar 4 ani și sunt primele care respectă noul curriculum școlar

Maria Mihaela Nistor, directorul Editurii Didactice și Pedagogice, a declarat pentru HotNews.ro că anul acesta trebuie să editeze maximum 251 de titluri de manuale. Transformate în exemplare de manuale, raportat la populația școlară clasele I - a VI-a, înseamnă că, “în acest an, ar trebui să avem undeva la 4.200.000 de exemplare” de manuale, potrivit lui Nistor

Nu este clar unde vor fi acestea printate. Potrivit surselor HotNews.ro, miza centralizării editării și printării de manuale o reprezintă banii care vor fi investiți de Ministerul Educației în cumpărarea, anul viitor, a aparaturii care să permită printarea volumului uriaș de manuale școlare noi

Ana Munteanu, Editura Aramis: Realizarea de manuscrise se face pe proceduri bizare, pe note, pe anunțuri

Contactat de HotNews.ro, Ciprian Fartusnic, cercetător în cadrul Institutului de Științe ale Educației și fost director al instituției, a declarat că nu există niciun astfel de raport, pentru că “decizia despre păstrarea sau înlocuirea unui manual nu o luăm noi. Ea ține de politica educațională. Noi evaluăm în fiecare an lucruri care tangențial ating și elementul manual, dar nu avem o cercetare tematică pe calitatea unui manual sau a folosirii la clasă în mod sistematic”.

Cosmin Mălureanu, Ascendia Design: Cineva de la minister și-a asumat faptul că intră pe manual unic, neavând o lege în spate. Va fi cel pe care îl va trage la răspundere opinia publică, când nu vor exista manualele de clasele I, a II-a și a VI-a în septembrie 2018

Alți editori au furnizat HotNews.ro, sub protecția anonimatului, temeiurile legale în baza cărora merg în instanță împotriva Ministerului Educației

Potrivit acestora, Ordinul nr. 5645/12.12.2017 semnat de Liviu Pop, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale - ar fi fost emis fără a indica sursa legală prin care separă evaluarea proiectelor de manuale de procedură de achiziție a acestora.

Nicăieri în acest ordin sau în alt instrument legal care face referire la realizarea de manuale școlare pentru anul 2018-2019 nu se precizează care este modalitatea prin care Ministerul va cumpăra manualele școlare pentru anul școlar 2018-2019. Precizăm că Art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prevede următoarele: (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezența lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: (...) b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii;”.

Singura referire la Editura Didactică și Pedagogică, în Ordinul nr. 5.645/2017, este următoarea: „Proiectele de manuale școlare elaborate în limbile de predare ale minorităților naționale, cu excepția celor pentru disciplinele prevăzute la art.46, alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de traducerea în limba română, realizată cu sprijinul EDP.” Editorii contactati de HotNews.ro spun că această prevedere ar fi anticoncurențială



Editorii mai fac referire la proceduri care nu au fost făcute publice de Ministerul Educației, dar care ar încălca acordurile-cadru existente între Minister și asocierile care au făcut manualele de clasele I și a II-a, a căror valabilitate expiră, o parte în octombrie și altele în ianuarie 2019.

Începând evaluarea manuscriselor primite de la profesori, Ministerul Educației ar încălca acordul-cadru încheiat acum 4 ani cu câștigătorii licitației de manuale, care prevede următoarele: „Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care toți promitenții-furnizori declară că nu mai au capacitatea de a le furniza.”

“Deocamdată am depus plângere prealabilă și va urma să atacăm și în instanță” decizia Ministerului, a afirmat pentru HotNews.ro Ana Munteanu, redactor coordonator la Editura Aramis.Anterior, Maria Mihaela Nistor, directorul Editurii Didactice și Pedagogice, a declarat pentru HotNews.ro ca “la noi ajung acele manuscrise care, în baza evaluării prin criteriile de evaluare din ordinul ministrului din 12.12.2017, vor fi declarate admise. (…) Se realizează o comandă directă de către Minister Editurii Didactice și Pedagogice S.A. în baza OUG 76/2017 și aceste manuscrise vor trebui redactate, tehnoredactate, supuse aspectelor grafice și, în același timp, la fel ca în anii precedenți, se va realiza acea variantă digitală interactivă de manuale”.Ana Munteanu, redactor coordonator la Editura Aramis, a declarat pentru HotNews.ro că a “. Contractele cu noi expiră în septembrie 2018 pentru manualele de Matematică și explorarea mediului clasele I și a II-a și pentru Limba străină, clasele I și a II-a”.“Arată destul de ciudat modul în care au procedat, pentru ca, fiind un procedeu juridico-administrativ de rang destul de jos ordinul de ministru. În plus,cu atât mai mult în interiorul termenelor unor contracte. Cu toate acestea,de ministru [- ceva ce nu înțelegem de fapt ce sunt, anunțuri, note. Inclusiv procedura de depunere a proiectelor de manual, care nu poartă nicio denumire, pornește de la dispoziții generale, dar nu știm ce este această procedură - este un ordin de ministru, este tot o notă. Teoretic ar trebui să fie o notă, pentru că este semnată doar de directorul Centrului Național de Evaluare și Examinare și întocmită de un consilier”, a explicat pentru HotNews.ro reprezentata Editurii Aramis.Această acuză că depunerea de manuscrise se face pe o procedură fundamentată pe ordinul de ministru privind metodologia de evaluare, deci fără legătură cu activitatea propriu-zisă pe care autorii erau invitați să o desfășoare. “Li s-a cerut - printr-un anunț în atenția autorilor - să folosească corpul Times New Roman de 14 pentru învățământul primar și de 12 pentru învățământul gimnazial, dar la fel, tot prin niște anunțuri ciudat postate”, a adăugat Munteanu.Redactorul coordonator al Editurii Aramis a declarat pentru HotNews.ro ca, potrivit “unui articol din acordurile cadru care expiră în septembrie 2018, își asumă Ministerul și Centrul Național de Evaluare și Examinare că nu vor iniția o altă procedură de achiziționare de manuale în acest interval, decât dacă se schimbă programa. Programa nu s-a schimbat nici cu 25%, nici cu 1%, este aceeași”.În plus, Ana Munteanu spune că “, să ne spună: sunt bune, sunt rele. Dar nu ar trebui văzut dacă ceva funcționează? Că poate sunt o prostie, nu de la noi pornind, ci de la programe. Dar câtă vreme nimeni nu a verificat impactul asupra copiilor, să vadă dacă au adus ceva bun, ceva rău, sunt la fel, nici mai bune, nici mai rele? În mod normal, Institutul de Științe ale Educației ar fi trebuit să verifice impactul și să îl facă public”.“Este absolut posibil ca, la un moment dat, să fi zis: câți bani am băgat noi, în ultimii 3 ani, în manuale? Păi de ce să nu păstrăm banii ăștia și să-i dăm unei singure instituții? Ceea ce este adevărat, eu pot să admit că se poate gândi și așa: copilul meu este mai frumos și mai deștept decât al vecinilor. Dar copilul meu poate face toate chestiile astea, îl pot eu face și medic, și aviator, și mecanic de locomotivă?”, a continuat redactorul coordonator al Editurii Aramis.Ana Munteanu a avertizat că Editura Didactică și Pedagogică nu are, în acest moment, capacitatea sa editeze toate manualele anunțate: “dacă anul trecut, la clasa a V-a toți editorii la un loc au avut o ofertă de 120 de manuale, asta înseamnă că atât poate produce sistemul editorial românesc aferent celui educațional, deci editurile care au oameni specializați în didactică și pedagogie. Nu ne-a împiedicat absolut nimeni să depunem 250 de oferte sau 750 de oferte, în afară de timp. Ca să spui: dacă 20 de edituri au depus doar 120 de manuale, EDP poate depune 251 de manuale și să le facă în 3 luni - sau 751 de manuale, pentru că ei au postat anunțul că și ofertele care se califică pe locul 2 și 3 pot fi declarate manuale de bază și făcute de EDP - înseamnă că nimeni nu a judecat lucrurile până la final. Câți oameni îți trebuie ca să faci aceste manuale, în acest timp? Există, în sistemul editorial, oameni care să facă 250 sau 750 de manuale în 3 luni? [250 de titluri de manuale dacă proiectul de lege a manualului este aprobat în Parlament în forma inițială care prevede manual unic sau 750 de manuale dacă proiectul este aprobat cu tot cu amendamentul depus de Sorin Cîmpeanu, care prevede să existe câte 3 manuale alternative pe disciplina, potrivit Wall-street.ro - n.red.] Câți ar trebui să fie: peste 2.000 ar trebui să fie, am făcut eu așa un calcul grosso modo, pornind de la cât poate realiza un grafician pe zi sau un redactor. Păi nu există numărul ăla de oameni specializați, în tot sistemul”.Aceasta a precizat că “probabil că foarte mulți dintre autorii editurilor [care au făcut manualele declarate câștigătoare anii trecuți la licitațiile de manuale - n.red.] au participat la apelul acesta al Ministerului, dar nu știu dacă tot cu proiectele declarate câștigătoare, pentru că trebuia noi să desființăm contractele cu ei”.Cosmin Mălureanu, directorul Ascendia Design, a declarat pentru HotNews.ro ca “este o metodologie [metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale, aprobată prin OMEN nr. 5.645/2017 semnat de Liviu Pop - n.red.] care se aplică, iar”.“Asta se va întâmpla, pentru că eu nu văd cum Editura Didactică și Pedagogică poate să editeze 250 de manuale, până în septembrie 2018. Atâtea sunt loturile pe care ei le-au scos prin metodologie la scris, pentru clasele I, a II-a și a VI-a. Chiar și 250 de manuale dacă vine cineva și le aduce pe suport, ca document, cineva trebuie să vină și să facă mai departe pentru ele editare, DTP, verificare, digitizare. Și EDP reușește asta cu 30 de oameni? Greu de crezut”, a continuat Mălureanu.Directorul editurii Ascendia Design spune că “există în contractul acela publicat pe SEAP opțiunea de a îl prelungi cu 2 ani, dar era opțiunea contractantului, ca declanșator al procedurii și ulterior a ofertanților, dacă vor sau nu să prelungească. Ei nu și-au manifestat dorința de a prelungi, prin urmare contractele au expirat. Mai departe, Ascendia nu a contestat în vreun fel decizia Ministerului, așteptam să vedem ce iese din haosul generat de aplicarea unor ordonanțe și ale unor metodologii de manuale pe o lege care nu există și mai departe cine își va asuma consecințele legalității procedurii desfășurate în momentul ăsta, pentru clasele I, a II-a și a VI-a.”În ceea ce privește manualele de clasa I care de 4 ani sunt pe băncile elevilor, Cosmin Mălureanu afirmă că, din septembrie, dacă Ministerul nu prelungește contractele, “ele nu mai sunt cumpărate de Minister. Deci pentru noul an școlar nu mai sunt livrate manualele pe care le-am conceput acum 4 ani. Manualele, la clasa I, se reînnoiau sută la sută, iar la clasa a II-a un procent de 10-15%, în funcție de școală. Toți ofertanții care au avut clasa I câștigată au tipărit în fiecare an manualele pentru clasa I”.Acesta a precizat că există timp pentru retipărirea lor, dacă Ministerul Educației se răzgândește și prelungește contractele cu 2 ani.“Sunt totuși aproximativ 30 de oameni, din care au 3 editori. Nu se poate [să fie editură unică - n.red.]. Este la mintea unui copil ca 30 de oameni nu pot să facă 250 de manuale”, a declarat Malureanu, pentru HotNews.ro.