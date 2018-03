Ministerul Educatiei: Am simplificat metoda de aprobare a noilor domenii doctorale./ Cursurile de etica si integritate academica, obligatorii in toate programele de studii

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) transmite ca a simplificat metoda de aprobare a noilor domenii doctorale, printr-un ordin de ministru, si ca infiintarea noului domeniu va fi aprobata de Minister in baza propunerilor primite de la Consiliului National de Atestare a Titlurilor Diplomelor si a Certificatelor Universitare (CNATDCU) si Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior. De asemnea, MEN a subliniat ca incepand cu anul universitar 2018-2019 institutiile de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat trebuie sa demonstreze ca au inclus in planurile de invatamant cursuri de etica si integritate academica.





"Pentru a aproba introducerea noului domeniu, MEN solicita IOSUD indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: sa aiba aprobarea senatului universitar privind infiintarea noului domeniu in cadrul unei scoli doctorale, sa desfasoare activitate de cercetare relevanta in domeniu, sa organizeze programe de studii universitare de licenta si master acreditate in domeniul pentru care solicita aprobarea, sa demonstreze includerea in planurile de invatamant, pentru toate programele de studii universitare organizate, a cursurilor de etica si integritate academica, incepand cu anul universitar 2018 - 2019, sa aiba cel putin 3 cadre didactice sau de cercetare (dintre care cel putin doua sunt titulare cu functia de baza in institutia de invatamant superior solicitanta) si sa faca dovada postarii publice a celui mai recent raport anual de autoevaluare a scolii doctorale", arata un comunicat de presa al Ministerului.





Conform prevederilor ordinului, pentru aprobarea noului domeniu de doctorat, MEN va solicita Consiliului National de Atestare a Titlurilor Diplomelor si a Certificatelor Universitare (CNATDCU) punctul de vedere cu privire la situatia resursei umane implicate si indeplinirea criteriilor de integritate, iar Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), un punct de vedere cu privire la posibilitatea sustinerii de catre institutia solicitanta a noului domeniu de doctorat pe baza rezultatelor celei mai recente evaluari institutionale.





Infiintarea noului domeniu de doctorat solicitat va fi aprobata prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, in baza propunerilor primite de la CNATDCU si ARACIS.





De asemenea, Ministerul Educatiei subliniaza ca una dintre noutatile introduse de acest ordin o reprezinta necesitatea indeplinirii conditiei ca institutiile de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat sa demonstreze includerea in planurile de invatamant, pentru toate programele de studii universitare organizate, a cursurilor de etica si integritate academica, incepand cu anul universitar 2018 - 2019.





"Adoptarea acestui ordin are rolul de a asigura, in mod structurat, pentru promotiile viitoare, incepand cu anul I de studii, cunostintele si deprinderile necesare unei activitati academice si de cercetare, in acord cu cerintele eticii si deontologiei universitare. In acest context, ordinul completeaza cadrul normativ existent, care pana acum prevedea doar obligativitatea evaluarii lucrarilor stiintifice sub aspectul eticii universitare, fara ca anterior sa fie dobandite, in mod obligatoriu, competentele necesare pentru cei care le redacteaza", arata un comunicat al Ministerului Educatiei din ianuarie, care sublinia ca ministrul Valentin Popa este adeptul ""Toleranta 0" fata de abaterile de la normele de etica si deontologie universitara, iar emiterea acestui ordin constituie primul pas din mandatul sau in aceasta directie".