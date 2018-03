Studentii cer universitatilor sa nu creasca taxele de scolarizare pentru a acoperi majorarea salariilor profesorilor: Cresterile nu au fost corelate cu indicatori de performanta

Comunicatul integral al Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania

Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) se arata extrem de ingrijorata de intentia anumitor institutii de invatamant superior de stat din Romania de a creste taxele de scolarizare. Un numar mic dintre acestea chiar au concretizat aceste intentii, fapt ce va fi suportat de studentii acestora la inceputul primului semestru din viitorul an universitar.Aceasta situatie se datoreaza politicilor guvernamentale in acest domeniu din perioada 2015-2018, salariile cadrelor didactice crescand cu peste 200%. Apreciem aceste cresteri ca fiind un fapt pozitiv si subliniem ca militam constant pentru ca educatia sa fie finantata corespunzator. Totusi, trebuie sa constatam cu regret caFaptul ca s-a investit in personalul universitatilor reprezinta un lucru salutar.In acelasi timp, din pacate, parerea studentilor nu este considerata extrem de relevanta atunci cand vine vorba de evaluarea periodica a cadrelor didactice si de stabilirea unui sistem de retribuire bazat pe criterii de performanta vizand, in primul rand, activitatea didactica. Acest aspect nu poate fi considerat ca fiind in acord cu principiile si valorile academice ale procesului Bologna, pe care sistemul nostru de invatamant superior si implicit universitatile noastre si le-au asumat si le promoveaza cel putin la nivel declarativ.Finantarea de baza pentru anul 2017 a avut o crestere de circa 22%, iar Ministerul Educatiei Nationale (MEN) apreciaza aceste fonduri ca fiind suficiente pentru a acoperi cresterile salariale in majoritatea institutiilor de invatamant superior. In acelea unde cresterea finantarii de baza nu acopera aceste cresteri, putem discuta despre probleme de management universitar. Dar totusi,De asemenea, trebuie sa constatamAceasta era o sursa de unde universitatile puteau suplimenta veniturile obtinute din partea MEN.In aceste conditii,Totodata, reiteram solicitarile catre Ministerul Educatiei Nationale, catre Guvernul Romaniei si catre actorii politici sa contribuie la asigurarea unei finantari adecvate pentru sistemul educational, directionand cel putin 6% din PIB catre acest domeniu."Cresterile salariale, mai mult decat necesare de altfel, trebuie sa fie dublate de masuri care sa conduca la imbunatatirea prestatiei acestora. Cresterea taxelor de scolarizare in vederea platii acestor sume incalca un principiu simplu: calitatea invatamantului superior nu depinde doar de salarizarea cadrelor didactice. Consideram ca este un moment oportun pentru ca unele universitati sa inceapa un proces de reorganizare a ofertei educationale, respectiv sa coreleze suplimentele salariale in raport cu performanta institutionala" - Marius Deaconu, presedinte ANOSR.