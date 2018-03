Primul pas catre manualul unic Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind transformarea Editurii Didactice si Pedagogice in societate pe actiuni

Camera Deputatilor a adoptat Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare obligatorii. Camera Deputatilor este for decizional. Amintim ca aproape 200 de personalitati din mediul cultural si educational au facut apel, in urma cu jumatate de an, la fostul ministru al educatiei, Liviu Pop, sa renunte "imediat la monopolizarea manualelor, la impunerea manualului unic sau la cosmetizarea acestei actiuni sub fardul gros al asa zisei licitatii de autori, organizata de editura de casa a statului". Autorii apelului au avertizat ca exista pericolul ca autorii de manuale sa fie "selectati politic".Stire in curs de actualizare