Primul pas catre manualul unic Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind transformarea Editurii Didactice si Pedagogice in societate pe actiuni

Informatii de background

"autori de manuale selectati politic!

excluderea a 10.000 de potentiali autori, in favoarea a trei selectati de stat!

autori de manuale care se autoexclud, pentru ca refuza tutela statului!

autori de manuale care se autoexclud, pentru ca refuza comanda politica!

manuale mai scumpe in timp, ca efect al monopolului!

pierderea unor manuale potential valoroase!

falimentarea unor edituri profesioniste, care asigura locuri de munca simultan cu produse de calitate!

anularea posibilitatii ca edituri prestigioase, cum sunt Oxford, Nathan, Pearson, Cornelsen, Cambridge etc. sa lucreze cu autori romani!"

14 septembrie 2014 Remus Pricopie: Daca nu se rezolva problema manualelor putem reveni la editorul unic al Ministerului Educatiei

23 august 2017: Liviu Pop: Manualele scolare vor fi editate integral de Editura Didactica si Pedagogica

18 septembrie 2017: Proiect: Editura Didactica si Pedagogica va fi reorganizata si va realiza manualele scolare la solicitarea directa a Ministerului Educatiei Nationale

20 septembrie 2017: Aproape 200 de personalitati din mediul cultural si educational ii cer ministrului Liviu Pop sa renunte la impunerea manualului unic

22 septembrie 2017: Ce spune seful Concurentei despre proiectul ca manualele scolare sa fie realizate de Editura Pedagogica la solicitarea directa a Ministerului Educatiei: Ar trebui aratat ca exista un esec de piata

Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi "pentru", 97 "impotriva" si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare obligatorii, transmite Agerpres.Actul normativ are ca obiect de reglementare infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica". Editura Didactica si Pedagogica trece din coordonarea, in subordonarea Ministerului Educatiei Nationale. Capitalul social al acestei societati este detinut integral de statul roman, fiind evaluat la 1.726.446 lei, potrivit agentiei de presa citate.Reprezentantii USR si PMP au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul de aprobare a acestei ordonante.Aflat in mijlocul unui scandal legat de intarzierea manualelor scolare conforme programei scolare, ministrul de atunci a declarat: "Daca nu se ajunge la o formula de echilibru si daca in urmatorii cinci ani in care trebuie sa schimbam toate manualele din clasa I pana in clasa a XII-a vom avea acest scandal anual, atunci", a precizat Pricopie ( sursa ).Dezbaterea a luat amploare anul trecut, cand Liviu Pop, ministru al Educatiei la acea vreme, a anuntat ca Editura Didactica si Pedagogica va prelua integral editarea manualelor si ca, in paralel, va scoate in dezbatere o lege in ceea ce priveste manualele ( sursa )., psiholog, fost ministru al Educatiei si presedintele comisiei prezidentiale de la care a pornit legea educatiei nr.1/2011, a declarat anul trecut ca tiparirea manualelor de catre o singura editura "Spune multe despre mintea celor care propun astfel de solutii. Tot inainte, tovarasi!" ( detalii aici , la impunerea manualului unic sau la cosmetizarea acestei actiuni sub fardul gros al asa zisei licitatii de autori, organizata de editura de casa a statului". Printre semnatarii acelui apel se afla personalitati precum Mircea Cartarescu, Radu Vancu, Mircea Vasilescu, Mircea Mihaies, Ion Bogdan Lefter ( detalii aici Acestia au avertizat ca "incercarile de impunere a unor directii unice de formare, de educare, de anulare a diversitatii si alteritatii, atat la nivelul circulatiei ideilor, cat si la cel al surselor care le pot produce - specialistii si entitatile economice specializate, aflate in sistem competitional, generator de plus-valoare -, sunt practici ale unor regimuri autoritare, dictatoriale". In scrisoare, semnatarii spun ca NU vor:, a declarat atunci pentru HotNews.ro ca realizarea manualelor scolare de Editura Pedagogica "s-ar numi- adica ar trebui sa aratam ca piata nu functioneaza bine in domeniul respectiv si de aceea este nevoie de o preluare a activitatii de o companie a statului. Dar nu suntem inca la aceasta faza" ( sursa si detalii ).