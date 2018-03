Analiza Anul scolar actual este cel mai scurt din ultimii 10 ani. Cate zile merg la scoala elevii in Romania si cate copiii in Japonia. Comparatie pe materii

Vezi mai jos cate zile de scoala au avut elevii din 2008 incoace, precum si structura anului scolar viitor:

167 de zile lucratoare

Cate ore si ce materii invata copiii in Japonia - tara aflata pe locul 2 in topul PISA

Limba japoneza: 306 ore (fata de 170 de ore de Limba romana, in Romania)

306 ore (fata de 170 de ore de Limba romana, in Romania) Aritmetica: 136 ore (tot 136 de ore fac si copiii din Romania, dar pe langa Matematica fac si explorarea mediului in aceste ore)

136 ore (tot 136 de ore fac si copiii din Romania, dar pe langa Matematica fac si explorarea mediului in aceste ore) Studii de viata in mediul inconjurator: 102 ore

102 ore Muzica: 68 ore (identic si in Romania)

68 ore (identic si in Romania) Desen si lucru manual: 68 ore (identic si in Romania)

68 ore (identic si in Romania) Educatie fizica: 102 ore (fata de 68 de ore in Romania)

102 ore (fata de 68 de ore in Romania) Etica: 34 ore

34 ore Activitati de clasa: 34 ore

Comunicare in limba romana: 5 ore/saptamana (in jur 170 de ore anul acesta)

Limba moderna: 1 ora/saptamana

Matematica si explorarea mediului: 4 ore/saptamana (in jur de 136 de ore anul acesta)

Religie - 1 ora/saptamana

Educatie fizica - 2 ore/saptamana (in jur de 68 de ore anul acesta)

Muzica si miscare - 2 ore/saptamana (in jur de 68 de ore anul acesta)

Arte vizuale si abilitati practice - 2 ore (in jur de 68 de ore anul acesta)

Dezvoltare personala - 2 ore (in jur de 68 de ore anul acesta)

La care se adauga un optional - 1 ora/saptamana

Limba japoneza: 175 ore

Studii sociale: 105 ore

Aritmetica: 175 ore

Stiinte: 105 ore

Muzica: 50 ore

Desen si lucru manual: 50 ore

Gospodarire: 55 ore

Educatie fizica: 90 ore

Etica: 35 ore

Activitati in limbi straine: 35 ore

Ore de studiu general: 70 ore

Activitati de clasa: 35 ore

Structura anului scolar 2017-2018 in Japonia

Structura anului scolar 2017-2018 in Romania

Directorul Institutului de Stiinte ale Educatiei: Structura

adunate de-a lungul a 35 de saptamani de cursuri. Este un record pe care il inregistreaza Romania fata de ea insasi, in ultimii 10 ani: este cel mai scurt an scolar din acest interval. Asta in conditiile in care ne aflam oricum la coada clasamentului european, in privinta zilelor de scoala, dupa cum o arata, cu privire la organizarea timpului de scoala in Europa 2017-2018.Iar planurile pentru anul viitor aduc in plus o singura zi de scoala.Sursa foto: www.mext.go.jp Cu ajutorul informatiilor furnizate de Ambasada Japoniei la Bucuresti, HotNews.ro va prezinta mai jos cateva date despre invatamantul din a doua tara ca performanta la testele PISA 2015. Ceea ce inseamna ca elevii niponi invata cu o luna mai mult decat copiii romani (mai exact, invata mai mult cu 33 de zile lucratoare)., durata unei ore fiind de 45 de minute.Numarul de ore pe zi este, in cele mai multe cazuri, 5. Intervalul in care elevii sunt la scoala este de la 8 dimineata pana la aproximativ 3 dupa-amiaza, potrivit informatiilor transmise HotNews.ro de Ambasada Japoniei.La 6 ani, in primul an de scoala primara, elevii din Romania invata 680 de ore, durata unei ore fiind 50 de minute.Pentru a obtine numarul de ore pe an, pentru planul scolar din Romania, am inmultit numarul de ore pe saptamana ( stabilit oficial prin planul-cadru ) cu 34 de saptamani de scoala (desi in ordinul de aprobare a structurii anului scolar 2017-2018 se precizeaza ca sunt 35 de saptamani de scoala, concret in cadrul acestora se invata propriu-zis in doar 167 de zile lucratoare, dupa cum precizeaza acelasi ordin).Pe durata invatamantului obligatoriu nu exista examene, insa scolile japoneze au cel mai inalt nivel de autonomie din randul tarilor membre OECD, in ceea ce priveste curriculumul si politicile de evaluare a elevilor ( sursa ). In caz de absenta indelungata de la cursuri din motive medicale, exista cazuri in care parintii decid repetarea anului, precizeaza Ambasada Japoniei, in datele transmise HotNews.ro.6 aprilie - 20 iulie1 septembrie - 24 decembrie8 ianuarie - 24 martie*Mentiune: aceste date pot diferi semnificativ in functie de prefecturi, orase sau sate, precizeaza Ambasada JaponieiIn Japonia, invatamantul obligatoriu dureaza de la 6 la 15 ani, iar in 2011 autoritatile nipone au majorat numarul total de ore de studiu in invatamantul primar si secundar inferior, "pentru a reduce dependenta de resursele educationale private", se arata intr-unPotrivit acestui raport, accesul la cariera de profesor in Japonia este bine reglementata, dimensiunea clasei de elevi este peste media OECD in invatamantul primar si secundar inferior, iar profesorii care predau la ciclul secundar inferior au unul dintre cele mai lungi programe de lucru dintre tarile participante la TALIS (inclusiv predarea si alte sarcini legate de munca).Semestrul ICursuri: 11 septembrie 2017 - 22 decembrie 2017* vacanta pentru gradinite si clasele pregatitoare-clasa a IV-a in perioada 28 octombrie-5 noiembrie 2017Vacanta de iarna: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018Cursuri: 15 ianuarie 2018 - 2 februarie 2018Vacanta intersemestriala: 3 februarie 2018 - 11 februarie 2018Semestrul al II-leaCursuri: 12 februarie 2018 - 30 martie 2018Vacanta de primavara: 31 martie 2018 - 10 aprilie 2018Cursuri: 11 aprilie 2018 - 15 iunie 2018Vacanta de vara: 16 iunie 2018 - 9 septembrie 2018In Romania, invatamantul obligatoriu incepe la 6 ani, cu inscrierea in clasa pregatitoare, si este de 11 clase (se incheie in clasa a X-a).Amintim ca Ciprian Fartusnic, directorul general al Institutului de Stiinte ale Educatiei (ISE), a explicat pentru HotNews.ro in urma cu 3 saptamani - cand multe scoli si-au suspendat cursurile o saptamana intreaga din cauza caderilor de zapada - ca ". "", a declarat atunci Fartusnic, cercetator pe politici educationale.Directorul ISE a adaugat ca, in creionarea structurii anului scolar, de multi ani intervin foarte multe[pentru a contracara zilele de scoala suspendate din cauza conditiilor meteo sau altor evenimente neprevazute - n.red.]", a sustinut oficialul.Potrivit acestuia, "studiile mai recente arata ca nu e deloc contraindicat sa ai spart un bloc de semestru in niste secvente de vacanta mai scurte. Dimpotriva, asta poate sa ajute., pentru ca atunci e afectata continuitatea in achizitiile invatarii si inclusiv pentru profesor devine foarte greu sa il tina pe copil cu mintea acolo, motivat si atent la lectie".Institutul de Stiinte ale Educatiei este o institutie de cercetare, conexa Ministerului Educatiei, care are misiunea "de a oferi suportul stiintific necesar celor mai noi abordari in educatie, pentru o invatare autentica, motivanta, activa si creativa" ().In Romania, structura anului scolar este aprobata la inceputul fiecarui an, prin ordin semnat de ministrul Educatiei si publicat in Monitorul Oficial.