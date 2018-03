Klaus Iohannis, despre educatie: Nu de bani avem nevoie, ci de schimbarea mentalitatii. Trebuie o educatie de foarte buna calitate, adaptata anilor care vin, si nu anilor care au trecut

Presedinte a fost intrebat, la dezbaterea despre Centenarul Unirii organizata la Cotroceni, care ar fi obiectivele Romaniei in educatie, in situatia in care cineva cu foarte multi bani ar oferi finantare."Nu ar putea sa plateasca lucrul pe care mi-am dorit si imi doresc eu foarte mult sa-l schimb: este vorba de mentalitate, mentalitatea celor care dau educatie, mentalitatea celor care inlesnesc si mai putin cei de educat, pentru ca ei trebuie educati, nu trebuie sa le schimbam mentalitatea. Nu este vorba de bani. Stiu ca am mai fost putin simpatic cand am spus oamenilor: stiti, nu in bani stam, ca pana la urma, daca folosim 4% cu cap e mai bine decat 6% fara cap. Noi, deocamdata, suntem cam intre si cred ca nu avem in primul rand nevoie de mai multi bani, chit ca o sa ma contrazica si rectorii, si directorii, si profesorii, ar fi bine sa avem. Dar, in primul rand, avem nevoie de o schimbare de paradigma", a replicat presedintele Iohannis.Seful statului a mentionat ca traim intr-o tara care dispune de cea mai mare bogatie de care poate sa dispuna o natiune - inventivitate, creativitate."Ceea ce vrem noi sa facem este sa le turnam in forma competitivitatii. Ori, asta sigur se poate numai prin educatie, prin educatie de foarte buna calitate la scara larga. Este asa, pe scurt, ce m-a dus la definirea si (...) la crearea proiectului Romania educata. (...) E vorba de intregul complex pe care putem sa il schimbam astfel incat Romania sa devina o tara lider in domeniul competitivitatii, dand tinerilor o educatie de foarte buna calitate, adaptata anilor care vin, si nu anilor care au trecut, indiferent cat de furmosi ar fi fost si creand astfel o natiune care performeaza prin ceea ce creeaza mintea umana", a explicat Klaus Iohannis.Presedintele a precizat ca s-au facut diferite comparatii si s-a gasit ca avem o resursa intelectuala importanta, doar ca o folosim prea putin."La o mare companie din Silicon Valley a facut cineva o numaratoare sa vada ce limbi in afara de evident engleza se vorbesc. prima limba straina care se vorbeste acolo este limba romana. Deci, oameni avem, dar ii folosim in America, in Italia, in Spania, in Marea Britanie, in toata lumea. Trebuie sa lucram un pic mai mult ca sa se simta oamenii acasa ca acasa si intreaga educatie sa devina un bun al intregii natiunii. Cred ca este acesta un obiectiv care merita sa devina laitmotiv pentru urmatorul nostru secol, pe care ni-l dorim tot modern", a subliniat presedintele Iohannis.