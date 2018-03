Universitatea Politehnica din Bucuresti ofera pregatire gratuita liceenilor la Matematica, Fizica si Chimie, pentru Bacalaureat si admitere la facultate

Cursurile vor incepe sambata si se vor incheia pe 7 iulie. Ele se vor derula in fiecare zi de sambata, intre orele 9:00 - 13:00, informeaza Universitatea, intr-un comunicat de presa."Universitatea Politehnica din Bucuresti anunta inceperea cursurilor de pregatire gratuita in Universitate, atat pentru examenul de Bacalaureat, cat si pentru examenul de admitere in invatamantul superior, sesiunea iulie 2018. Fie ca isi desfasoara cursurile liceale in Bucuresti sau in provincie, elevii claselor a XII-a vor putea beneficia, in perioada 17 martie - 7 iulie 2018, de cursuri de pregatire intensiva la Matematica, Fizica si Chimie, numarul orelor de meditatii depasind cota 200", se arata in comunicatul UPB.