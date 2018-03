Ministerul Educatiei: Profesorii si educatorii sunt testati medical si psihologic anual

Comunicatul integral al Ministerului Educatiei, privind evaluarile psihologice ale cadrelor didactice

Ce spune Legea Educatiei nr.1/2011

Ce spune HG 1.169 din 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

prevederilepentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, respectiv prevederileAstfel,in vederea testarii periodice anuale a angajatilor din fiecare unitate de invatamant.Reprezentantii firmei furnizoare de servicii medicale folosesc in cadrul evaluarii de medicina a muncii doua tipuri de analize/investigatii: analize medicale generale si teste psihologice aplicate de catre o persoana specializata., potrivit HG nr. 1169/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.In acelasi timp, art. 233 alin. (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 prevede urmatoarele: "Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei."Totodata, conform prevederilor legale aplicabile,, de indrumare si de controlPotrivit art. 234, alin. (4) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011,. Aceeasi prevedere se aplica, in mod similar, functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului din unitatile conexe invatamantului.(1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de invatamant responsabile cu instruirea si educatia.(2)indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale sipentru indeplinirea functiei.(1), eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Ministerul Sanatatii. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica sunt stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Sanatatii.(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de indrumare si de control care se considera nedreptatit poate solicita o expertiza a capacitatii de munca.(3) Nu pot ocupa functiile prevazute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.(4)sau a institutiei de invatamant. Aceeasi prevedere se aplica, in mod similar, functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului din unitatile conexe invatamantului.(...)Fisa 138. Personal didactic din institutii de invatamantExamen medical la angajare:- examen clinic general- examen psihiatric- la indicatia medicului de medicina muncii- examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori)Examen medical periodic:- examen clinic general - anual- examen psihiatric - la indicatia medicului de medicina muncii- examen coproparazitologic - pentru personalul educativ (educatori) - anual