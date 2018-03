Inscrierea in clasa pregatitoare: 31.601 cereri completate in primele doua zile de inscrieri. In Capitala sunt 4.711 cereri introduse in sistem

Citeste si: Care sunt actele necesare pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar

Potrivit MEN, in zilele de 8 si 9 martie, pana la ora 18.00, s-au inregistrat in sistemul centralizat 31.601 cereri pentru inscrierea in clasa pregatitoare.Dintre acestea, 28.112 cereri (89%) vizeaza copii cu varsta de 6 ani impliniti pana la data de 31 august 2018, inclusiv, iar 3.489 de cereri (11%), copii cu varsta de 6 ani impliniti incepand cu data de 1 septembrie 2018.Cele mai multe cereri, respectiv 4.711, s-au completat in Capitala. In judetele Arges, Bihor, Cluj, Constanta, Iasi, Prahova, Suceava si Timis s-au inregistrat peste o mie de cereri, in timp ce in judetul Giurgiu s-au completat doar 199 de cereri.In, parintii sau tutorii legali isi pot inscrie copiii pana in data deCererea-tip se poate completa la secretariatul unitatii de invatamant la care parintele doreste inscrierea copilului sau online, in interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.Validarea cererilor-tip completate online este obligatorie si se realizeaza in unitatea de invatamant aleasa pentru inscriere, in prezenta parintelui si a cel putin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, intre orele 8 - 18:00 (luni-vineri).In data de 30 martie, vor fi afisate, atat in unitatile de invatamant, cat si pe site-urile acestora si ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, copiii inmatriculati, informatii privind numarul locurilor ramase libere si lista copiilor neinscrisi dupa prima etapa.va avea loc in perioadavor fi afisate in data deIntre 24 aprilie si 4 mai, inspectoratele scolare vor solutiona toate cazurile nerezolvate dupa finalizarea etapei a doua.