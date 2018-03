Universitatea din Bucuresti, prima pozitie pe plan national in clasamentul QS 2018

Universitatea din Bucuresti se afla pe prima pozitie pe plan nationat in clasamentul Quacuarelly Symonds World University Rankings (QS), fiind si singura universitate din Romania care apare in topul QS - Employability, cu o pozitionare in marja 301-500, "dovedindu-si astfel reputatia pe care o are in randul angajatorilor", arata un comunicat al institutiei de invatamant superior.





Potrivit comunicatului, in ceea ce priveste clasamentul realizat pe domenii fundamentale, Universitatea din Bucuresti figureaza in 4 domenii din cele 5 analizate, cu o prezenta in plus fata de 2017.





"Astfel, daca anul trecut Universitatea din Bucuresti s-a distins in domenii precum Stiintele naturii, Arte si stiinte umaniste si Stiinte sociale si management, anul acesta noutatea este data de aparitia universitatii in domeniul Inginerie si tehnologie. Stiintele naturii reprezinta cel mai bun domeniu fundamental pentru universitate, cu un scor de 64.0", explica unitatea de invatamant.





"Rezultatele Universitatii din Bucuresti pozitioneaza institutia drept prima universitate din Romania in Fizica si Chimie. Nu in ultimul rand, este singura universitate din tara clasata in seria 201-250 in QS - University Ranking by Subject 2018 la domeniul Lingvistica. O alta specializare la care se remarca institutia este Literatura si limba engleza, care se situeaza in pozitia 251-301", arata comunicatul Universitatii Bucuresti.





Criteriile in functie de care sunt clasificate institutiile de invatamant superior in topul QS sunt reputatia academica, reputatia in randul angajatorilor, raportul studenti/profesor, internationalizare si citari/cadru didactic.