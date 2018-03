Cifrele de scolarizare pentru 2018-2019, in dezbatere publica: Mai putini elevi care abandoneaza liceele tehnologice ca sa obtina o calificare profesionala; mai multe locuri in postlicealele militare si pentru doctoratele oferite cetatenilor straini

Amintim ca Ministerul de Externe a incheiat recent cu Consiliul National al Rectorilor un protocol de colaborare .



. "Universitatile romanesti pot oferi si burse de studiu, sustinand in acest fel nu numai interesele academice, dar si interesele Romaniei in planul obiectivelor majore de politica externa, precum promovarea candidaturii Romaniei pentru un loc de membru in Consiliul de Securitate al ONU sau in OECD", a declarat atunci Sorin Cimpeanu pentru HotNews.ro.



Citeste aici mai multe despre acordul MAE-CNR

Cifrele de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2018-2019 - Proiect

studii universitare de licenta: 63.193 (cu peste 1.000 mai multe locuri decat anul trecut, cand erau 62.000)

studii universitare de master: 35.973 (fata de 35.600 anul trecut)

studii universitare de doctorat: 3.036 (fata de 3.000 anul trecut)

rezidentiat: 5.000 (cu 1.000 mai multe locuri decat anul trecut)

. Sunt alocate pentru anul viitor doar 2.000 de locuri, fata de 3.000 cat a fost alocat anul trecut si fata de 5.000 cate au fost alocate in fiecare an, din 2013 pana in 2017.Practic, faptul ca a fost o diminuare a numarului de locuri s-a datorat si faptului casi atunci celor care sunt in liceul tehnologic si doresc sa isi incheie studiile dupa clasa a X-a li se ofera aceasta posibilitate, ca sa aiba si o calificare", a declarat pentru HotNews.ro secretarul de stat pe preuniversitar din Ministerul Educatiei, Oana Bucur. "Sunt foarte putine solicitari ale copiilor care abandoneaza dupa clasa a X-a.", a continuat aceasta.Oficialul a facut referire la decizia din 2009 prin care Ecaterina Andronescu a desfiintat scolile de arte si meserii, iar copiii de la aceasta ruta de invatamant (prin care obtineau calificare de nivel III) au trecut in licee tehnologice. In 2012, Daniel Funeriu a reinfiintat invatamantul profesional de scurta durata, sub forma scolilor profesionale duale ( detalii aici de la lansarea invatamantul profesional dual O alta noutate adusa de proiect se refera la postlicealele din zona militara.(aloca 2.880 de locuri, fata de 1.434 locuri anul trecut) si majoreaza si numarul de locuri din invatamantul postliceal militar organizat de Ministerul Apararii Nationale (proiecteaza 1.127 de locuri, fata de 947 anul trecut)."Motivul cred ca in principal a fost generat de faptul casi au realizat ca trebuie sa aduca tineri formati care sa acopere golul lasat in urma", a declarat pentru HotNews.ro secretarul de stat responsabil cu invatamantul preuniversitar, Oana Bucur.Ministerul Educatiei propune o schimbare substantiala si la nivelul studiilor doctorale. Concret,, "conform documentelor bilaterale de cooperare internationala si a unor oferte unilaterale ale statului roman si ale institutiilor de invatamant superior". Cresterea numarului de locuri este inregistrata la doctoratele oferite strainilor fara plata taxelor de scolarizare si cu bursa.Numarul total de locuri pentru(identic cu anul trecut)Numarul total de locuri pentru(identic cu anul trecut)Numarul total de locuri pentru(identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru clasa a IX-a, invatamant cu frecventa zi: 165.000 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru clasa a IX-a, invatamant cu frecventa seral si cu frecventa redusa: 15.000 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru clasa a XI-a, invatamant cu frecventa seral: 15.000 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru(identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentruNumarul de locuri pentru anul I, invatamant cu frecventa zi si cu frecventa seral: 28.000 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru anul I, invatamant special cu frecventa zi: 300 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru anul INumarul de locuri pentru anul INumarul de locuri pentru anul I invatamantul militar organizat de Ministerul Justitiei: 290 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru invatamantul de arta (muzica, arte plastice, coregrafie) - nivel primar si gimnazial: 21.500 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru invatamantul sportiv - nivel primar si gimnazial: 17.000 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru invatamantul sportiv suplimentar - cluburi sportive scolare: 53.000 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru- nivel primar si gimnazial si program educational "A doua sansa" -Numarul total de locuri pentru educatie timpurie: 3.100 (identic cu anul trecut)Numarul total de locuri pentru invatamantul primar si gimnazial: 22.500 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru primul an de invatamant profesional: 3.150 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru stagii de pregatire practica: 1.000 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru clasa a IX-a, invatamant cu frecventa zi/seral/frecventa redusa: 900 (identic cu anul trecut)Numarul de locuri pentru clasa a XI-a, invatamant cu frecventa zi/seral: 300 (identic cu anul trecut)Invatamant preuniversitar: 1.800 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 950 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 850 (identic cu anul trecut)Invatamant superior:Studii universitare de licenta: 3.705 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 1.890 (identic cu anul trecut)- din care an pregatitor de limba romana, fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 240- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 1.815 (identic cu anul trecut)- din care an pregatitor de limba romana, fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 130Studii universitare de master: 2.000 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 1.000 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 1.000 (identic cu anul trecut)Studii universitare de doctorat: 170 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 50 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 120 (identic cu anul trecut)Numarul total de luni-bursa: 500 (identic cu anul trecut)- stagii de specializare cadre didactice: 300 (identic cu anul trecut)- mobilitati studentesti/practica studenti: 200 (identic cu anul trecut)Invatamant preuniversitar: 1.800 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 1.180 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 620 (identic cu anul trecut)Invatamant superiorStudii universitare de licenta: 2.920 (in scadere, fata de 3.520 anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 1.900 (identic cu anul trecut)- din care an pregatitor de limba romana fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 760- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 1.020Studii universitare de master: 935 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa: 505 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 430 (identic cu anul trecut)- fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa: 20 (identic cu anul trecut)Numarul total de luni-bursa: 1.700 (identic cu anul trecut)- stagii de specializare invatamant superior: 700 (identic cu anul trecut)- stagii de specializare invatamant postuniversitar: 1.000 (identic cu anul trecut)