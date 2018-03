webPR: Informatica 365 - programul care ajuta profesorii romani sa predea Informatica si TIC cu instrumente moderne si apreciate de copii

Prin aceasta masura, Romania se inscrie in randul tarilor din Europa care au introdus studiul obligatoriu al informaticii alaturi de tehnologia informatiei si comunicatiilor la ciclul gimnazial, intr-un context in care informatic a are rolul de a educa elevii sa fie autori / creatori de instrumente computationale (spre exemplu aplicatii software), in timp ce tehnologia informatiei ii educa pe elevi sa fie doar utilizatori de tehnologii informatice (hardware si software).In plin avant al societatii informationale, cele mai cautate locuri de munca nici nu existau in urma cu 10 sau chiar 5 ani, conform raportului ,,The Future of Jobs¬ publicat cu ocazia Forumului Economic Mondial de la Davos, 2016. Printre principalii factori producatori de schimbare in ceea ce priveste locurile de munca vor fi: cloud computing, tehnologiile big data, Internet of Things, robotica avansata, inteligenta artificiala, machine learning, toate acestea necesitand cunostinte / abilitati de programare, nu doar de utilizare a tehnologiei.Aceste perspective creeaza necesitatea concreta de a transforma sistemul educational pentru a instrui si pregati elevii din punct de vedere al competentelor, astfel incat acestia sa poata avea acces la locurile de munca ale viitorului, o preconditie fiind formarea de profesori competenti in domeniu.Proiectulisi propune sa sustina initiativa Ministerului Educatiei Nationale de a introduce programarea intr-un stadiu timpuriu al ciclului educational. Astfel, programul isi propune sa faciliteze accesul profesorilor de gimnaziu la instrumente si resurse educationale pentru predarea acestei discipline, prin acreditarea cursurilor:este o suita de cursuri dezvoltate in tehnologia TouchDevelop, care pot fi utilizate flexibil la clasa timp de 6, 9 12 sau 18 saptamani, facilitand accesul profesorilor si al elevilor la o combinatie de resurse online in scoala. Cursul stimuleaza creativitatea, alimenteaza curiozitatea elevilor pentru disciplina informatica si trezeste interesul acestora pentru cariere viitoare in domeniul programarii. Jucandu-se, elevii invata sa scrie cod, utilizand instrumente si procese software cu aplicabilitate reala. In cadrul lectiilor pot fi create jocuri si aplicatii pe orice tip de dispozitiv, de catre orice copil in varsta de peste 11 ani, elevii reusind astfel sa asimileze termeni din vocabularul programarii software. Aceste cursuri ofera profesorului resurse didactice, tutoriale, exemple de predare, aplicatii practice, cat si elemente de evaluare.este versiunea educationala a popularului joc Minecraft, reprezentand un instrument didactic interdisciplinar si interactiv. Prin intermediul jocului, profesorii faciliteaza elevilor intelegerea unor termeni moderni de programare si ii incurajeaza pe acestia sa realizeze proiecte individuale sau in echipa. Pe langa notiuni de cod, elevii sunt stimulati sa inteleaga si notiuni de geometrie, structura sau constructii, asimiland termeni din domenii precum arheologie, arhitectura sau morfologie. Jucand Minecraft pentru Educatie, elevii isi dezvolta gandirea critica si spiritul practic, intr-un mediu virtual creativ.Investitia de 200 de mii de dolari din cadrul proiectului Informatica 365 va fi utilizata pentru sustinerea unor activitati de specializare a profesorilor, precum: traducerea resurselor didactice in limba romana si acreditarea cursurilor Minecraft pentru Educatie si Programare Creativa prin Jocuri si Aplicatii. Prin intermediul proiectului vor fi instruiti astfel peste 3.300 de profesori, la nivel national, in special in zonele dezavantajate din orase mici si din mediul rural. In plus, in cadrul proiectului se vor organiza pana la finalul anului 2018 evenimente de schimb de experienta si de recunoastere a meritelor celor mai activi profesori in predarea cursurilor introduse prin acest program, precum si o competitie adresata elevilor. Proiectul are propria pagina web care poate fi accesata la adresa www.informatica365.ro . Orice profesor interesat de cursurile Minecraft pentru Educatie sau Programare Creativa prin Jocuri si Aplicatii, va putea folosi resursele gratuite puse la dispozitie in proiect.