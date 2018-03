Inscriere clasa pregatitoare 2018 Unde fac evaluarea psihosomatica copiii inscrisi la scoala inainte sa faca 6 ani

Cand este nevoie ca un copil sa sustina evaluarea dezvoltarii psihosomatice?

Parintii cu copii care implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv - sunt obligati sa ii inscrie pe cei mici in invatamantul primar, in clasa pregatitoare. In consecinta, acestia nu sustin evaluarea psihosomatica.

Unde sustine copilul evaluarea psihosomatica?

Care sunt actele cu care trebuie sa se prezinte parintele la evaluarea psihosomatica?

adeverinta eliberata de catre medicul de familie/ medicul pediatru cu mentiunea "apt pentru scoala"

certificatul de nastere al copilului (original si copie);

actul de identitate al parintelui insotitor (original si copie)



*Unele judete cer copii dupa actele de identitate ale ambilor parinti sau copie dupa certificat de deces al unui parinte daca este cazul sau copie dupa sentinta de divort/procura notariala, daca este cazul (sursa ISJ Alba)

Centrele in care se desfasoara evaluarea psihosomatica, pe fiecare judet in parte:

Calendarul activitatilor legate de evaluarea dezvoltarii psihosomatice 2018

Evaluarea psihosomatica este facuta, de regula, de psihologi sau logopezi. Ea urmareste dezvoltarea copilului nu doar la nivel cognitiv, dar si la nivel emotional si motric. Evaluarea se desfasoara sub forma unei discutii intre psiholog si copil, pornind de la intrebari despre cunostinte de baza pentru un copil de 6 ani.La incheierea evaluarii, rezultatul este comunicat, in scris, parintelui care a cerut evaluarea. Evaluarea se desfasoara in prezenta parintelui, care insa nu are voie sa intervina in evaluare.sa urmeze clasa pregatitoare, atunci parintele il inscrie la gradinita, in. Rezultatul evaluarii psihosomatice nu poate fi contestat.atunci acesta trebuie sa il inscrie pe copil la evaluarea psihosomatica.Parintii copiilor care implinesc 6 ani dupa 1 septembrie 2018 pot sa ii inscrie in clasa pregatitoare numai daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice, "facuta de specialisti, atesta pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare", se arata inIn Bucuresti,, in intervalul orar 10:00-18:00. Pentru asta,Progamarile pentru evaluarea psihosomatica se pot face dupa urmatorul program: Luni-Joi 09:00-16:00, Vineri 09:00-14:00.Prescolarii din gradintele de stat din Bucuresti care, din diferite motive, nu sunt prezenti la gradinita in ziua anuntata pentru evaluarea psihosomatica, vor realiza evaluarea la sediul CMBRAE, pe baza unei programari prealabile (str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 145, etajul II) ().Parintii cu copii la gradinitele de stat - care sunt in situatia evaluarii - trebuie sa completeze si depuna la secretariatul gradinitei o cerere in acest sens. In cazul copiilor de la gradinitele private, parintii vor completa si depune solicitarea de evaluare la sediul institutiei unde fac evaluarea, in ziua evaluarii.Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor se desfasoara numai in prezenta parintelui. Evaluarea este realizata de psihologi, logopezi, precum si de medici scolari sau de familie, acolo unde este necesar, se arata in metodologie.- se pot face programari pentru evaluare la numarul de telefon 0787 626 987Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, pe site-urile inspectoratelor scolare judeteneAfisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parintia copiilor pentru care parintii au cerut acest lucruevaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluareaTransmiterea de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesului-verbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti, catre comisia judeteana de inscriere a copiilor in invatamantul primar