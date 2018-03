Simulare Evaluarea Nationala 2018 Elevii de clasa a VIII-a sustin simularea examenului de Limba si literatura romana

Cum se desfasoara simularea

Amenintarea cu boicotul si raspunsul Ministerului Educatiei

Calendarul simularii Evaluarii Nationale de la clasa a VIII-a este urmatorul:

cand in salile de clasa sunt distribuite subiectele.. Ei au la dispozitiepentru rezolvarea subiectelor, timp care se scurge din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor.Subiectele sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), in mod similar cu, si "sunt proiectate astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatile elevilor pe temele prevazute in programa de examen si parcurse pana la aceasta data", explica Ministerul Educatiei, intr-un comunicat remis HotNews.ro.lucrarilor va fi realizata de catre, in baza unor bareme "care asigura unitatea si obiectivitatea evaluarii si notarii la nivel national", noteaza reprezentantii Ministerului.pe care le obtin la simulare. Ministerul Educatiei precizeaza ca, in situatii exceptionale, notele pot fi trecute in catalog, dar "acest lucru se poate face in baza unei cereri scrise" de catre elevi.Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei scoli prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, pentru adoptarea "unor masuri adecvate fiecarei situatii in parte, scopul fiind imbunatatirea performantelor scolare", se arata in comunicat.suntpe care il vor sustine la finalul ciclului gimnazial,atins in aceasta etapa, precum siin vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare la probele din luna iunie ().Cu doar o zi inainte de simularea examenului de Limba si literatura romana, duminica 4 martie 2018,a anuntat printr-un comunicat de presa ca profesorii membri de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant "au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018". "Angajatii din educatie au recurs la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor celor doua camere din Parlamentul Romaniei, la solicitarile federatiei noastre", a precizat federatia, care a enumerat nemultumirile de ordin salarial.Ca raspuns,a comunicat ca "boicotul nu este o solutie" si a facut "un apel la cadrele didactice, care tocmai au primit o crestere salariala de 20%, incepand cu 1 martie 2018, sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale. Acestia se afla in fata primei lor simulari de examen, iar impactul emotional asupra lor este unul puternic". Tot prin intermediul unui comunicat de presa, ministrul Educatiei Valentin Popa "le reaminteste reprezentantilor sindicali ca ne aflam in plin proces de renegociere a contractului colectiv de munca si, potrivit prevederilor acestuia, sindicatele s-au angajat sa nu declanseze conflicte de munca".Simulare Limba si literatura romana - proba scrisaSimulare Matematica - proba scrisaSimulare Limba si literatura materna - proba scrisaAfisarea rezultatelor