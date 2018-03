FSLI: Simularea examenului de evaluare nationala va fi boicotata in peste 1.000 de scoli. Sindicalistii cer si boicotarea simularii examenului de bacalaureat

"Membrii de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, din 28 de judete si din Municipiul Bucuresti, au decis sa nu participe la simularea examenului de evaluare nationala care se desfasoara in perioada 5-7 martie 2018", anunta duminica Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, potrivit News.ro.Conducerea executiva a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, membrii Biroului Operativ, precum si cei ai Colegiului National al Liderilor afirma ca sustin demersul cadrelor didactice, pe care le asigura de tot sprijinul pentru perioada urmatoare, adaugand ca si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti este alaturi de FSLI in acest demers.Solicitarile sindicalistilor transmise si celor doua Camere ale Parlamentului sunt: solutionarea problemei privind reincadrarea personalului didactic dupa intrarea in vigoare a Legii ¬ cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; majorarea salariala de la data de 1 martie 2018 sa nu fie conditionata de comasari de unitati de invatamant, disponibilizari de personal si de taieri ale unor drepturi salariale legale; cresterea costului standard per elev/prescolar pentru cheltuielile materiale, astfel incat parintii sa nu mai fie nevoiti sa aduca bani de acasa pentru dotarea claselor; rezolvarea modului de calcul al sporurilor si indemnizatiilor care li se cuvin salariatilor din sistemul educational; rediscutarea grilei de salarizare pentru personalul didactic, avand in vedere ca aceasta categorie socio - profesionala are coeficienti de ierarhizare situati in patrimea inferioara; modificarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupationala "INVATAMANT", aprobat prin H.G. nr. 34/2018, care, prin continutul sau, discrimineaza personalul nedidactic din invatamant, caruia nu i se aplica; acordarea dreptului personalului didactic de a fi pensionat, la cerere, cu 3 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, fara diminuarea cuantumului pensiei."In urma consultarilor, membrii de sindicat au cerut si boicotarea simularii examenului national de bacalaureat, din perioada 19-22 martie 2018", mai transmite FSLI, apreciind ca este nevoie de unitate, de implicarea tuturor salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, indiferent de apartenenta sindicala, pentru a reusi in aceste demersuri.Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018.