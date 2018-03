Istoria la cinema: primul proiect de educatie cinematografica bazat pe o materie scolara se desfasoara in Cluj-Napoca

Tudor Giurgiu Foto: Hotnews

Programul "Teaching European History through Cinema" este initiat de Asociatia Generala Italiana a Artelor Spectacolului si se implementeaza in 4 tari europene: Italia, Romania, Bulgaria si Slovenia. Obiectivele proiectului sunt imbunatatirea calitatii orelor de istorie, aprofundarea intelegerii evenimentelor istorice importante pentru Europa si cresterea popularitatii filmului european in randul elevilor de liceu.In Romania, proiectul se deruleaza la Cluj-Napoca. Profesorii de Istorie din judet au aflat despre program de la Inspectoratul scolar judetean, iar 20 dintre acestia se pregatesc de o prima etapa de formare, a explicat pentru HotNews.ro Laura Ducu, responsabil de comunicare in acest proiect. Formarile se desfasoara pe 12 martie, la Liceul Teoretic "Nicolae Balcescu" din Cluj-Napoca.. Organizatorii au precizat ca in acest moment definitiveaza catalogul filmelor. Este vorba despre" pe ecran, a declarat Laura Ducu., dupa care, pornind de la oricare dintre cele 4 filme si de la mesajele pe care le transmit. "Ce anume este un video-eseu, cum se face el - toate lucrurile astea vor fi explicate in formarile pe care le organizam, profesorii vor avea suport din partea noastra si dupa ce se termina formarile, daca vor avea intrebari", a adaugat Ducu.Aceasta a precizat ca nu este nevoie de elemente tehnice exterioare scolii: "In video-eseuri, daca elevii vor sa adauge secvente, atunci le pot filma cu telefonul. Ne raportam la mediile de comunicare pe care elevii deja le au. Video-eseurile pornesc de la filmele pe care elevii le vad. (...) Din tot filmul, aleg 3-4 cadre de 20 de secunde si le remonteaza, cu propria viziune. Noi o sa facem un ghid cu ce programe gratuite se pot descarca pe calculator ca sa le foloseasca la editarea imaginilor si le vom pune noi la dispozitie filmul, daca vor avea nevoie de el sa il descarce si sa faca aceste mici montaje".Cele mai bune 3 video-eseuri din fiecare tara vor fi urcate pe platforma internationala a proiectului - www.tehcproject.com, care va fi lansata tot la jumatatea lunii martie."Primul an de proiect se va termina cu alegerea castigatorilor, iar din anul doi planul este sa se extinda, deci sa se adauge si alte orase, dar continuand proiectul si la Cluj", a declarat Laura Ducu.In Romania, proiectul este implementat de Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc (APFR), condusa de regizorul. Acesta a explicat pentru HotNews.ro ca a primit propunerea "din partea unor parteneri italieni si mi s-a parut inovator si in contexul unei preocupari personale pentru reanalizarea si reevaluarea istoriei, in special pentru copii."."Spre exemplu,vizita la fabrica de ciocolata, mers la teatru sau la teatru de papusi. Dar", a afirmat Tudor Giurgiu.Regizorul a precizat ca "planul meu si al echipei de la TIFF ar fi ca prin acest proiect educativ, dar si prin alte proiecte de educatie cinematografica, sa convingem Ministerul Educatiei ca, apropo de includerea in curriculumul national. Din pacate, in Romania nu am auzit pe niciun ministru sau oficial din toate guvernele din ultimii ani care macar sa mentioneze necesitatea includerii educatiei audio-vizuale in programa"."Cred, de fapt, ca", a continuat Giurgiu.Regizorul a anuntat ca "pasul urmator in directia asta este un film documentar pe care colegii mei de la TIFF il pastoresc si pe care il vom distribui in toata reteaua de cinematograf din Romania din 21 aprilie. Filmul se cheama. Nu este un film despre istorie, e un proiect de documentar care cred ca ar trebui sa existe in toate proiectele de tip Scoala altfel, ar trebui sa fie o datorie pentru profesori sa isi duca copiii la acest documentar"."Mi se pare ca este un film in primul rand educativ si extrem de special despre acea Romanie pe care multi dintre romani nu apuca sa o cunoasca, fie ca nu au bani sa mai calatoreasca si sa mai vada tara si locurile salbatice unde se ajunge greu, fie pentru alta categorie de venituri sunt copii care ajung sa vada Dubaiul inaintea Parangului", sustine Tudor Giurgiu.