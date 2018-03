Inscriere clasa pregatitoare 2018 Au fost afisate circumscriptiile scolare. Vezi la ce scoala esti arondat, pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar

Circumscriptiile scolare pe fiecare judet

Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare 2018

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

la scoala de circumscriptie: situatie in care copilul este automat inscris .

situatie in care copilul este . la o alta scoala decat cea de circumscriptie: in aceasta situatie, copilul este inscris numai daca mai raman locuri libere dupa ce au fost inscrisi toti copiii din circumscriptie si, daca este cazul, pe baza criteriilor generale si, ulterior, a celor specifice de departajare.

Cerere-tip de inscriere

Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului

Copie si original al certificatului de nastere al copilului

Copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

Amintim casi se desfasoara. Inscrierea se face direct la scoala pe care parintele si-o doreste pentru copil sau pe formularul online care va fi disponibil pe edu.ro.Potrivitpentru anul scolar 2018-2019, fiecare scoala afiseaza pe 1 martie 2018 circumscriptiile scolare. Fiecare locuinta este arondata unei scoli din apropiere, numita scoala de circumscriptie.0 800 816 0210 800 816 2580 800 816 257 ​0 800 816 248 ​0 800 816 2590 800 801 1000 800 816 2310 800 816 2680 800 816 2390 800 816 2380 800 816 2550 800 816 2420 800 816 2640 800 816 2410 800 816 2670 800 816 2450 800 816 2510 800 816 2360 800 816 2460 800 816 2530 800 816 2660 800 816 2540 800 816 2430 800 816 2320 800 080 3450 800 816 2620 800 816 2520 800 816 2650 800 816 2490 800 816 2440 800 816 2610 800 816 2600 800 816 2690 800 816 2300 800 816 2470 800 816 2560 800 816 2400 800 806 8060 800 816 237la fiecare scoala, pe site-ul acesteia si pe site-ul inspectoratului scolarsi a institutiilor in care se realizeaza aceastaAfisarea criteriilor specifice de departajare- eveniment organizat de fiecare scoala care are clase pregatitoareRealizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice, la solicitarea parintilorTransmiterea catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala a rezultatului evaluarii psihosomaticeRepartizarea la scolile de circumscriptie a copiilor pentru care parintii au solicitat acest lucru in cerereAdmiterea sau respingerea la scolile care nu sunt de circumscriptie, in functie de numarul de locuri ramase libere si de criteriile generale si specifice de departajareRepartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au cerut inscrierea la alta scoala, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri, si care si-au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea la scoala de circumscriptieAfisarea in scoli si pe site-urile inspectoratelor scolare a elevilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapaAfisarea in scoli si pe site-urile inspectoratelor scolare a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolarDepunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie dintre cele 3 optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintiAfisarea la fiecare scoala a listelor finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoareSolutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo scoalaMinisterul Educatiei precizeaza capentru eventualitatea in care copilul nu este inscris la unitatea de invatamant pentru care parintele a facut optiunea, din lipsa de locuri libere.