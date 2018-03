Ministerul Educatiei: Scolile din Capitala si din opt judete raman inchise toata saptamana; in alte trei judete, cursurile vor fi suspendate joi

Astfel, joi si vineri, cursurile scolare vor fi suspendate integral in Capitala si in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov, Olt si Teleorman. Si in judetul Giurgiu vor fi inchise, in aceste doua zile, toate unitatile de invatamant, cu exceptia a cinci gradinite cu program prelungit din municipiu.De asemenea, in judetele Arges si Dolj s-a decis suspendarea integrala a cursurilor, insa doar pentru ziua de joi, 1 martie. Si in judetul Tulcea, joi vor fi inchise toate unitatile de invatamant , cu exceptia gradinitelor din municipiu.In acelasi timp, in intervalul 1-2 martie vor fi inchise Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" din Campia Turzii, care are are centrala termica defecta, si liceul din localitatea Ladesti (Valcea).Orele de curs vor fi recuperate, conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.Meteorologii au prelungit, miercuri, avertizarea de ger insotit de ninsori si viscol pana vineri seara, la ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius.