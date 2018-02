Ministerul Educatiei anunta anularea evaluarilor facute asupra sefilor inspectoratelor scolare: S-au constatat vicii majore in procesul de evaluare

Amitim ca, recent, sase dintre inspectorii scolari judeteni revocati de fostul ministru al educatiei Liviu Pop si repusi in functii in urma unor decizii ale instantelor au primit acum calificativ nesatisfacator din partea Ministerului Educatiei, lucru care - spun acestia - "presupune iarasi incheierea raporturilor intre noi si minister". Inspectorii contactati de HotNews.ro au denuntat evaluarea facuta de minister drept ilegala si au anuntat ca vor contesta procedura.



Sefii inspectoratelor scolare din 13 judete au fost revocati de fostul ministru al educatiei Liviu Pop, in urma cu jumatate de an, printr-un fax trimis vineri seara (Detalii aici).

Noua dintre acestia au contestat in instanta decizia Ministerului, sapte au mers pana la capat cu procesele, au castigat in prima instanta si au fost repusi pe functii, iar sase dintre cei repusi pe functii au primit acum punctaje la o evaluare a ministerului educatiei corespunzatoare calificativului nesatisfacator

Cei sase inspectori revocati de Pop, repusi in functii de justitie si care au primit acum punctaje mici la evaluarea Ministerului Educatiei sunt sefii educatiei din judetele Buzau, Mehedinti, Arad, Braila, Ialomita, Vrancea

Intr-un comunicat remis miercuri, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca a dispus anularea evaluarilor inspectorilor scolari generali, inspectorilor generali adjuncti si a directorilor Caselor Corpului Didactic si demararea de cercetari disciplinare."In urma controlului efectuat de catre Corpul de Control al Ministrului, in perioada 20-23 februarie, cu tema "Verificarea respectarii Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale desfasurate de catre inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele scolare si directorii caselor corpului didactic", s-au constatat vicii majore in organizarea procesului de evaluare, dar si in evaluarea propriu-zisa", arata MEN.Potrivit sursei citate, Corpul de Control al ministrului- Au fost folosite formulare de evaluare care nu se regasesc in ordinul de ministru ce reglementeaza procesul de evaluare (OMEN nr. 4315/2014);- Din formularele utilizate in procesul de evaluare lipseste rubrica de autoevaluare;- Totalul punctajului de pe unele fise de evaluare a fost calculat gresit, astfel incat calificativele acordate au fost eronate, persoana evaluata obtinand un calificativ mai bun sau mai slab decat cel corect. Pe baza acestor calificative, persoanele evaluate sunt mentinute sau nu in functia de conducere;- In alte cazuri, s-a ajuns la situatii aberante in care punctajul acordat depaseste punctajul maxim de 100 de puncte;- Evaluarea directorilor Caselor Corpului Didactic nu a fost realizata in fapt de catre Comisia unica de evaluare, asumandu-se rezultatele unei evaluari anterioare.Astfel, Ministrul Educatiei informeaza ca1. Anularea evaluarii realizate asupra activitatii manageriale desfasurate de catre inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si directorii caselor corpului didactic.2. Reluarea procesului de evaluare, dupa revizuirea metodologiei de evaluare.3. Efectuarea de cercetari asupra faptelor care au condus la vicierea procesului de evaluare, in vederea stabilirii raspunderii disciplinare a persoanelor care se vor dovedi vinovate.Ministerul tine sa reaminteasca in comunicat ca inspectorii generali, inspectorii generali adjuncti si directorii Caselor Corpului Didactic sunt evaluati anual conform prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, iar, in temeiul acestor evaluari privind activitatea manageriala, se acorda calificative pe baza carora se decide mentinerea, monitorizarea sau incetarea contractului de management. Sase dintre inspectorii scolari judeteni revocati de fostul ministru al educatiei Liviu Pop si repusi in functii de justitie au primit recrent calificativ nesatisfacator din partea Ministerului Educatiei. Aceasta "presupune iarasi incheierea raporturilor intre noi si minister", a declarat pentru HotNews.ro sefa inspectoratului Ialomita, Luminita Barcari. Evaluarea facuta de minister este ilegala, sustin inspectorii contactati de HotNews.ro, care au descris neregulile intalnite si au spus ca vor contesta procedura. Surse apropiate situatiei au afirmat atunci pentru HotNews.ro ca motivul noii incercari de a-i indeparta pe respectivii inspectori este politic, lucru dezmintit de reprezentanti ai ministerului. La fel ca prima data, si acum inspectorii au fost anuntati de calificative vineri seara, prin fax.

In data de 20 februarie 2018, o parte dintre inspectori au mers in audienta la ministrul Educatiei, Valentin Popa.



Catalin Canciu, inspector scolar general din judetul Braila, a declarat atunci pentru HotNews.ro: "I-am prezentat domnului ministru problema noastra, in sensul in care i-am precizat foarte clar faptul ca s-a incalcat metodologia in evaluarea noastra: fisa noastra nu ne-a fost prezentata asa cum cere metodologia evaluata, ci o alta fisa de evaluare cu un punctaj mult sub cel evaluat de noi si justificat cu documente. Discutia s-a desfasurat aproape o ora si dl ministru ne-a asigurat ca va verifica si va vedea daca evaluarea a fost una obiectiva. Ne-a spus sa urmam pasii din metodologie, inclusiv contestatie. Acum asteptam rezultatul promisiunii. Noi contestam punctajul”.



"Va veni rezultatul contestatiei dupa 10 zile lucratoare, dupa care un nou ordin de revocare, daca se mentine calificativul nesatisfacator. Merg pana la capat, ceea ce inseamna mai mult decat latura civilului", a afirmat Canciu.



In ce priveste motivul pentru care ministerul incearca sa il revoce, pentru a doua oara, inspectorul scolar general din Braila a declarat: "Comunistii spuneau: cei care nu corespund trebuie inlaturati. Cine nu e cu noi, e impotriva noastra. Nu corespund. Punct si la obiect".



Luminita Barcari, seful Inspectoratului Judetean Ialomita, declarase la randul sau pentru HotNews.ro ca "ne-au trimis copii dupa niste fise de evaluare care nu sunt ale noastre", ca actele de la minister nu respecta metodologia si ca le-au primit "vineri, la ora 21:00".



Surse apropiate situatiei au afirmat pentru HotNews.ro ca motivul noii incercari de a-i indeparta pe inspectorii scolari generali este politic: "Daca esti de la partid, accepti lista cu directori pe care o vor si ii pui pe aia, indiferent de concurs".De cealalta parte, Oana Bucur, secretar de stat in preuniversitar, a afirmat pentru HotNews.ro ca ora tarzie la care inspectorii au primit evaluarea "este legata de alimentarea cu hartie si de alte probleme ale aparatelor din judet", ca Ministerul le-a trimis "pana la ora 2, conform programului de lucru", ca ele vor fi retrimise astazi prin posta si ca motivul calificativelor primite nu este politic: "Eu ma indoiesc ca a avut cineva ca si criteriu apartenenta politica sau astfel de motive".