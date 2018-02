Studenti din sapte tari participa la Iasi la Olimpiada internationala de matematica pentru Europa de Sud-Est

Sofia University St Kliment Ohridski, Bulgaria

Technical University of Gabrovo, Bulgaria

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria

University of Ostrawa, Czech Republic

National and Kapodistrian University of Athens, Greece

National Technical University of Athens, Greece

Democritus University of Thrace, Greece

Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Politehnica University of Bucharest, Romania

University of Bucharest, Romania

Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Mathematics, Iasi, Romania

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Computer Science, Iasi, Romania

North-Eastern Federal University M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia

Magtymguly Turkmen State University, Turkmenistan

Turkmen Agricultural Institute, Turkmenistan

International University for the Humanities and Development, Turkmenistan

The State Energy Institute of Turkmenistan, Turkmenistan

Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania

University of Buenos Aires, Argentina

Cea de-a XII-a editie a Sourth Eastern European Mathematical Olympiad for University Students () se desfasoara la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, in perioada, transmite Agerpres.Participantii suntde studiu la cursurile de licenta. Ei vor sustine, timp in care vor avea de rezolvat 4 probleme.siCompetitia a fost initiata in 2007, de, cu sediul in Atena. Romania a mai fost gazda acestei olimpiade in 2011 si in 2014 ().Marcel Roman, lector universitar doctor la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, a declarat ca institutia participa cu sase studenti. "Din experienta celorlalte editii, prieteniile incepute in timpul olimpiadei ajung sa devina colaborari stiintifice sau de cercetare in viitor", a declarat, pentru Agerpres, Marcel Roman.